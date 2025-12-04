ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αταμάν: «Επικίνδυνο ματς με τη Βαλένθια μετά από τόσες μέρες – Να παίξει ρόλο το γεμάτο ΟΑΚΑ»

Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει μουδιασμένο τον Παναθηναϊκό μετά τις μέρες που μεσολάβησαν δίχως δράση λόγω των εθνικών ομάδων. Επέστησε, όμως, την προσοχή όλων κόντρα στη Βαλένθια και αναφέρθηκε στο ΟΑΚΑ.

Ο Εργκίν Αταμάν στις καθιερωμένες δηλώσεις προς τους εκπροσώπους του Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Βαλένθια, το βράδυ της Παρασκευής στο ΟΑΚΑ για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, σχολίασε:

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Βαλένθια, είναι ομάδα που τρέχει πολύ καλά το παρκέ και ψάχνει πόντους στον αιφνιδιασμό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μη βιαζόμαστε και να δώσουμε έμφαση στο αμυντικό μας τρανζίσιον. Ξεκινάει πλέον μια νέα σειρά αγώνων μετά από τόσες μέρες διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων».

Για τον Φαρίντ και την ανάδειξή του σε κορυφαίο παίκτη της Λίγκας, στον πρώτο μήνα της παρουσίας του στο «τριφύλλι», ο Τούρκος κόουτς ανέφερε: «Πρωτόγνωρο και για εμένα το βραβείο του MVP στον Φαρίντ από τον πρώτο μήνα, είναι τιμητικό για αυτόν. Και με την ενέργεια που φέρνει και με την προσωπικότητα που διαθέτει, δεν θα του αρκεί αυτή η διάκριση…».

Όσο για το sold-out στο ΟΑΚΑ, τόνισε πως: «Περιμένω από τον κόσμο να παίξει τον ρόλο του, ξέρω ότι θα είναι κατάμεστο το ΟΑΚΑ στο παιχνίδι, θα έχει παίξει ρόλο το διάστημα που έχει μεσολαβήσει για το ξεκίνημα στο ματς, αλλά όσο θα περνούν τα λεπτά, πιστεύω ότι θα βρεθούμε στον ρυθμό που πρέπει».

Διαβαστε ακομη