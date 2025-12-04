Μίλαν: Ο Καρέτσας στα ραντάρ των ροσονέρι που ετοιμάζονται για πρόταση τον Γενάρη

Η Μίλαν προχωράει δυνατά για την κατάκτηση της Serie A καθώς είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα σε ισοβαθμία με τη Νάπολι. Οι ροσονέρι ενδέχεται να κινηθούν ενεργά στο μεταγραφικό παζάρι για να πάρουν ώθηση για τη μάχη του σκουντέτο.

Ένας υποψήφιος μεταγραφικός στόχος σύμφωνα με την ιταλική gazzetta dello sport είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος λάμπει με την Γκενκ. Ένας σκάουτ των ροσονέρι είδε από κοντά τον αγώνα στο Βέλγιο κόντρα στη Βασιλεία.

Η εν λόγω πηγή εκτιμά ότι μπορεί να έχει θετική κατάληξη για τη Μίλαν η υπόθεση για ένα ποσό της τάξεως των 25 εκατομμυρίων ευρώ.