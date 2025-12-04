ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μίλαν: Ο Καρέτσας στα ραντάρ των ροσονέρι που ετοιμάζονται για πρόταση τον Γενάρη

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνδέεται έντονα με τη Μίλαν και είναι πολύ πιθανό οι ροσονέρι να κάνουν κίνηση για να τον αποκτήσουν τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την gazzetta dello sport.

Η Μίλαν προχωράει δυνατά για την κατάκτηση της Serie A καθώς είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα σε ισοβαθμία με τη Νάπολι. Οι ροσονέρι ενδέχεται να κινηθούν ενεργά στο μεταγραφικό παζάρι για να πάρουν ώθηση για τη μάχη του σκουντέτο.

Ένας υποψήφιος μεταγραφικός στόχος σύμφωνα με την ιταλική gazzetta dello sport είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος λάμπει με την Γκενκ. Ένας σκάουτ των ροσονέρι είδε από κοντά τον αγώνα στο Βέλγιο κόντρα στη Βασιλεία.

Η εν λόγω πηγή εκτιμά ότι μπορεί να έχει θετική κατάληξη για τη Μίλαν η υπόθεση για ένα ποσό της τάξεως των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

