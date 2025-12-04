Η FIBA ανακοίνωσε την ανανεωμένη παγκόσμια κατάταξη: Στην ίδια θέση η Ελλάδα

Η FIBA ανακοίνωσε την ανανεωμένη παγκόσμια κατάταξη, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου παραθύρου για το MundoBasket 2027, με την Εθνική Ελλάδας να παραμένει στην ίδια θέση.

Η γαλανόλευκη παρέμεινε στη 13η θέση, μετά τις δύο νίκες που σημείωσε επί της Ρουμανίας και της Πορτογαλίας.

Όσον αφορά τις αλλαγές, η Τουρκία ανέβηκε στην 11η θέση , ενώ η Λετονία έπεσε στην 12η.

Αναλυτικά η κατάταξη

1. ΗΠΑ

2. Γερμανία

3. Σερβία

4. Γαλλία

5. Καναδάς

6. Αυστραλία

7. Ισπανία

8. Αργεντινή

9. Λιθουανία

10. Βραζιλία

11. Τουρκία

12. Λετονία

13. Ελλάδα

14. Σλοβενία

15. Ιταλία

16. Πουέρτο Ρίκο

17. Φινλανδία

18. Μαυροβούνιο

19. Πολωνία

20. Γεωργία