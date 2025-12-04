ΦΩΤΟ: To «ραντεβού» Τόμας-Καστέλ με φίλους του Απόλλωνα

Πέντε τυχεροί οπαδοί του Απόλλωνα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους Μπράντον Τόμας και Σέρχιο Καστέλ, μέσα από τον διαγωνισμό του 163ου τεύχους του επίσημου περιοδικού ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ, σε συνεργασία με το Columbia Burgers + More.

Το ραντεβού δόθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, στο Columbia Burgers + More, όπου οι νικητές ο Μάριος Ταβέλης με τους μικρούς Κυριάκο και Παναγιώτη, και ο Γιάννης Χατζηχαραλάμπους με τον γιο του Στέλιο, απόλαυσαν ένα χαλαρό γεύμα παρέα με τους δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας της Λεμεσού.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Απόλλωνα το κλίμα ήταν εξαιρετικό, με όμορφες συζητήσεις για τη φετινή σεζόν, εμπειρίες από το ποδόσφαιρο και στιγμές από την καθημερινότητα των παικτών εκτός γηπέδου.

«Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό του Columbia Burgers + More για τη φιλοξενία και τη μοναδική εμπειρία που πρόσφερε στους οπαδούς μας, καθώς και όλους όσοι συμμετείχατε στον διαγωνισμό!» αναφέρουν οι γαλάζιοι.

























Δείτε φωτογραφίες: