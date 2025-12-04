Οι επιστροφές της Ομόνοιας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ομόνοια φουλάρει τη προετοιμασία της για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής

Στο κομμάτι των επιστροφών, ο Χένινγκ Μπεργκ θα έχει στη διάθεσή του τους παίκτες που έμειναν εκτός λόγω τιμωρίας στο προηγούμενο ματς με την Ομόνοια Αραδίππου. 

Ο λόγος για τους Τάνκοβιτς, Αγκουζούλ και Μάριτς. Στο πλάνο του Νορβηγού επιστρέφει και ο Στεπίνσκι ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός θα είναι ο Μαέ καθώς και ο Εβάντρο που είναι τιμωρημένος. 

Όσον αφορά ειδικά τον Σουηδό, πέραν από τη δεδομένη του ποιότητα, η επιστροφή του κρίνεται πολύ σημαντική καθώς αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από μία θέσεις. 

 

