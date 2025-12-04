Η μισή Premier League χτυπάει την πόρτα του Ροντρίγκο

Στον αέρα βρίσκεται το μέλλον του Ροντρίγκο στη Ρεάλ Μαδρίτης, με το Νησί να καραδοκεί.

Η σεζόν του Βραζιλιάνου δεν είναι μέχρι στιγμής η ιδανική, καθώς ο χρόνος συμμετοχή του έχει περιοριστεί υπερβολικά πολύ, υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο, ενώ στις τελευταίες του 31 συμμετοχές βρίσκεται μακριά από το γκολ.

Ο ίδιος ο Ροντρίγκο σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με αρκετές ομάδες της Αγγλίας να τον γλυκοκοιτάζουν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι, αλλά και Τότεναμ ενδιαφέρονται έντονα για την περίπτωση του, όμως για να τον κάνουν δικό τους θα πρέπει να καταβάλλουν στη «Βασίλισσα» ένα ποσό τουλάχιστον 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: sport-fm.gr