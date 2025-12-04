Η ανακοίνωση της Παρτίζαν για το «υψηλού κινδύνου» παιχνίδι της με την Μπάγερν

Η κατάσταση στην Παρτίζαν κάθε άλλο παρά ιδανική είναι!

Με την παραίτηση του Ομπράντοβιτς να έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη δυσαρέσκεια στις τάξεις των οπαδών της, οι οποίοι απείλησαν μέχρι και με το ότι θα διακόψουν το αποψινό (21:45) παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου για τη 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Η όλη κατάσταση έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία τόσο στη διοίκηση της Παρτίζαν, όσο και στους διοργανωτές, με το παιχνίδι να έχει χαρακτηριστεί ως «υψηλού κινδύνου»!

Έτσι, οι «ασπρόμαυροι» Βελιγραδίου εξέδωσαν ανακοίνωση με αποδέκτες τους φίλους της που θα βρεθούν στις κερκίδες για το παιχνίδι με τους Βαυαρούς, συνιστώντας ψυχραιμία, χωρίς να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με οποιαδήποτε μορφή επιθετικότητας!

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Τις τελευταίες ημέρες, η KK Partizan Mozzart Bet έχει λάβει αρκετές προειδοποιήσεις ότι ο αποψινός αγώνας εναντίον της Bayern θα τεθεί υπό τον ιδιαίτερο έλεγχο τόσο της Euroleague όσο και ολόκληρου του ευρωπαϊκού κοινού μπάσκετ!Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, ο σύλλογος είχε ιστορικό τιμωριών για ακατάλληλα πράγματα στην αίθουσα, οπότε αυτή τη φορά απευθύνεται στους οπαδούς, ώστε να μην ξεχάσουν στην αίθουσα πόση προσπάθεια επενδύθηκε για την απόκτηση της άδειας της Ευρωλίγκας και πόση ζημιά θα μπορούσαν να προκαλέσουν απερίσκεπτες και ανεύθυνες κινήσεις.Τις μέρες που τα συναισθήματα είναι έντονα, είναι εύκολο να μπερδευτεί κανείς και να κάνει μια χειρονομία που στη συνέχεια έχει ανεξιχνίαστες συνέπειες. Για το καλό της Παρτιζάν, οι οπαδοί καλούνται να μην εκφράζουν τα συναισθήματά τους με οποιαδήποτε μορφή επιθετικότητας».