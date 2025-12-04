ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Μπινιάρη

Ο Παναθηναϊκός «έδεσε» με επαγγελματικό συμβόλαιο έως το 2028 τον Τάκη Μπινιάρη, 16χρονο μέσο της ομάδας Κ17.

Πρόκειται για έναν 16χρονο μέσο, που εντάχθηκε στις Ακαδημίες του «Τριφυλλιού» από το 2019 και αυτή την σεζόν αποτελεί βασικό στέλεχος της Κ17.

Οι «πράσινοι» άλλωστε δίνουν πλέον πολύ μεγάλη βάση στα τμήματα υποδομών τους και θέλουν να «δέσουν» τα ταλέντα τους και να τους δώσουν τις ευκαιρίες που αξίζουν και δικαιούνται.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Τάκη Μπινιάρη. Ο 16χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με τους Πράσινους.

Ο Τάκης Μπινιάρης γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 2009 στην Αθήνα και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία μόλις 5 ετών στον ΑΟ Βριλησσίων. Το 2018 εντάχθηκε στην Ακαδημία του Βασίλη Λάκη, όπου αγωνίστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Τον Ιούλιο του 2019 εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού. Την τρέχουσα σεζόν αποτελεί βασικό μέλος της Κ17.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Τάκης Μπινιάρης ανέφερε:

«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό είναι μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα. Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μου δίνει. Υπόσχομαι ότι θα δουλέψω με αφοσίωση και επιμονή, ώστε να συντελέσω στο να πετύχει η ομάδα τους στόχους της, που δεν είναι άλλοι από το να βρίσκεται πάντα στην κορυφή. Ευχαριστώ βαθύτατα την οικογένειά μου και όλους όσοι με στήριξαν σε κάθε βήμα».

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο».

 

 

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη