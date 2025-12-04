Με ξένους στο VAR τα μεγάλα παιχνίδια της Κυριακής (07/12)
Οι ορισμοί των διαιτητών για τους αγώνες της 13ης αγωνιστικής
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 13ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου.
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου
17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Εθνικός Άχνας
Στάδιο: ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Πέτρου Πέτρος
Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου
17:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
17:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής:Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
VAR: Malheiro Pinto Joao Filipe
AVAR: Χριστοδούλου Μαρία
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
VAR: Claudio Calvalho Helder Filipe
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας