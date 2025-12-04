ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ξένους στο VAR τα μεγάλα παιχνίδια της Κυριακής (07/12)

Οι ορισμοί των διαιτητών για τους αγώνες της 13ης αγωνιστικής

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 13ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου.

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ομόνοια Λευκωσίας

 

Στάδιο: ΓΣΠ

 

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής

 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

 

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

 

VAR: Αντωνίου Μάριος

 

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

 

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

 

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Εθνικός Άχνας

 

Στάδιο: ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ

 

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

 

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

 

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

 

AVAR: Πέτρου Πέτρος

 

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα

 

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου

17:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού

 

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

 

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

 

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

 

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

 

AVAR: Σάββα Γεώργιος

 

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

 

17:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού

 

Στάδιο: ΓΣΠ

 

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

 

Β' Βοηθός Διαιτητής:Ευαγόρου Ευαγόρας

 

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

 

VAR: Malheiro Pinto Joao Filipe

 

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

 

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

 

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου

 

Στάδιο: Άλφαμεγα

 

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

 

4ος Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

 

VAR: Claudio Calvalho Helder Filipe

 

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

 

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

