Στον... αέρα το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε!

Περιφέρεια Αττικής και ΚΑΕ Ολυμπιακός βρίσκονται διαρκώς σε επικοινωνία, σχετικά με την αναμέτρηση των Πειραιωτών απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Η έντονη κακοκαιρία έχει προκαλέσει έντονα προβλήματα στους εξωτερικούς χώρους του ΣΕΦ, αφού έχει πέσει πάρα πολύ νερό. Το γήπεδο, με τις προσπάθειες των ανθρώπων του Σταδίου, εσωτερικά είναι «Οκ» για να διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών. Ο όγκος νερού που έχει πέσει, φέρνει στο τραπέζι θέμα ασφαλείας για τη μετακίνηση των φιλάθλων τόσο πριν, όσο και μετά το φινάλε της. Με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να κορυφωθούν μετά τις 11 το βράδυ.

Να σημειωθεί πως η Περιφέρεια Αττικής δεν μπορεί να ανακοινώσει αναβολή παιχνιδιού, κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο μετά από απόφαση της Πολιτικής Προστασίας.

gazzetta.gr