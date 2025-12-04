Δίνει στήριξη αλλά... κουμπωμένος
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
Δημοσιευτηκε:
Στις 8.7000 είναι ο μέρος όρος προσέλευσης του κόσμου της Ομόνοιας στα ματς του πρωταθλήματος
Η Ομόνοια έκλεισε τις υποχρεώσεις της εντός έδρας όσον αφορά τον α΄ γύρο, με την αναμέτρηση απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου. Και είναι από τις ομάδες που έδωσαν περισσότερα στο «σπίτι» τους, κάτι φυσικά που θα αντιστραφεί στον β΄ γύρο. Σε αυτά τα εφτά παιχνίδια, η προσέλευση του κόσμου ήταν κάπως μειωμένη, σε σχέση με άλλες σεζόν. Συνολικά κόπηκαν 60.880 εισιτήρια, που αντιστοιχούν σε 8.700 χιλιάδες μέσο όρο.
Αν και έπαιξε σχεδόν όλα τα ντέρμπι στο ΓΣΠ σε αυτόν τον α΄ γύρο (πλην του Απόλλωνα), το γεγονός ότι κάποια από αυτά έγιναν Δευτέρα (ΑΕΛ, Πάφος και Ομόνοια Αραδίππου) ενώ ένα διεξήχθη Τετάρτη (με ΑΕΚ) αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα. Άλλος λόγος που δεν είχε τόσο κόσμο στα εντός έχει να κάνει με την παρουσία της ομάδας στην Ευρώπη. Δίνει και εκεί ένα «κονδύλι» ο κόσμος της και επιλέγει σε κάποια του πρωταθλήματος, που θεωρεί αντιεμπορικά, να τα δει από τον τηλεοπτικό δέκτη.
Συνήθως πάντως φεύγει χαμογελαστός ο κόσμος της αφού σε πέντε από τα εφτά πανηγυρίστηκε νίκη και δύο φορές (με ΑΠΟΕΛ και Άρη) η Ομόνοια εξήλθε ισόπαλη, κρατώντας το αήττητο στο ΓΣΠ.
Το «αιώνιο» και το οξύμωρο
Τον περισσότερο κόσμο μάζεψε το «αιώνιο» ντέρμπι όπου έσπασε το φράγμα των 14.000. Ωστόσο το οξύμωρο είναι πως το μοναδικό παιχνίδι που έγινε Σάββατο, μέρα που προσφέρεται για γήπεδο, είχε τη χαμηλότερη προσέλευση. Και ήταν με τον Ακρίτα.
Με Ακρίτα: 5.640
Με ΑΕΚ: 7.897
Με ΑΕΛ: 8.286
Με Άρη: 8.307
Με Πάφος FC: 10.435
Με ΑΠΟΕΛ: 14.181
Με Ομόνοια Αρ.: 6.134
ΣΥΝΟΛΟ: 60.880