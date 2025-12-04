ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δίνει στήριξη αλλά... κουμπωμένος

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δίνει στήριξη αλλά... κουμπωμένος

Στις 8.7000 είναι ο μέρος όρος προσέλευσης του κόσμου της Ομόνοιας στα ματς του πρωταθλήματος

Η Ομόνοια έκλεισε τις υποχρεώσεις της εντός έδρας όσον αφορά τον α΄ γύρο, με την αναμέτρηση απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου. Και είναι από τις ομάδες που έδωσαν περισσότερα στο «σπίτι» τους, κάτι φυσικά που θα αντιστραφεί στον β΄ γύρο. Σε αυτά τα εφτά παιχνίδια, η προσέλευση του κόσμου ήταν κάπως μειωμένη, σε σχέση με άλλες σεζόν. Συνολικά κόπηκαν 60.880 εισιτήρια, που αντιστοιχούν σε 8.700 χιλιάδες μέσο όρο.

Αν και έπαιξε σχεδόν όλα τα ντέρμπι στο ΓΣΠ σε αυτόν τον α΄ γύρο (πλην του Απόλλωνα), το γεγονός ότι κάποια από αυτά έγιναν Δευτέρα (ΑΕΛ, Πάφος και Ομόνοια Αραδίππου) ενώ ένα διεξήχθη Τετάρτη (με ΑΕΚ) αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα. Άλλος λόγος που δεν είχε τόσο κόσμο στα εντός έχει να κάνει με την παρουσία της ομάδας στην Ευρώπη. Δίνει και εκεί ένα «κονδύλι» ο κόσμος της και επιλέγει σε κάποια του πρωταθλήματος, που θεωρεί αντιεμπορικά, να τα δει από τον τηλεοπτικό δέκτη.

Συνήθως πάντως φεύγει χαμογελαστός ο κόσμος της αφού σε πέντε από τα εφτά πανηγυρίστηκε νίκη και δύο φορές (με ΑΠΟΕΛ και Άρη) η Ομόνοια εξήλθε ισόπαλη, κρατώντας το αήττητο στο ΓΣΠ.

Το «αιώνιο» και το οξύμωρο

Τον περισσότερο κόσμο μάζεψε το «αιώνιο» ντέρμπι όπου έσπασε το φράγμα των 14.000. Ωστόσο το οξύμωρο είναι πως το μοναδικό παιχνίδι που έγινε Σάββατο, μέρα που προσφέρεται για γήπεδο, είχε τη χαμηλότερη προσέλευση. Και ήταν με τον Ακρίτα.

Με Ακρίτα:  5.640

 Με ΑΕΚ:  7.897

 Με ΑΕΛ:  8.286

 Με Άρη:  8.307

 Με Πάφος FC:  10.435

 Με ΑΠΟΕΛ:  14.181

 Με Ομόνοια Αρ.:  6.134

 ΣΥΝΟΛΟ:  60.880

