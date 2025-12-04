ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νεόφυτος Μιχαήλ: «Μέχρι φέτος το καλοκαίρι το ονειρευόμασταν, πλέον όμως το ζούμε»

Δηλώσεις από τον τερματοφύλακα της Πάφου.

O Νεόφυτος Μιχαήλ παρέλαβε από τον ΠΑ.Σ.Π. το βραβείο Stoiximan Top Save της 7ης αγωνιστικής του Cyprus League by Stoiximan 2025/26! Ο τερματοφύλακας της Πάφου, κατά τη βράβευση του δήλωσε τα ακόλουθα:

«Ευχαριστώ όσους με ψήφισαν. Είναι σημαντικό για εμένα να βοηθάω την ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους της. Η βοήθεια έρχεται κυρίως μέσω μιας απόκρουσης ή κάποιας εξόδου όμως σε τέτοιο υψηλό επίπεδο ο τερματοφύλακας πρέπει να βοηθάει και σε πολλά άλλα μέσα στο παιχνίδι. Φέτος έχουμε υψηλούς στόχους σε Κύπρο και Ευρώπη και πρέπει πάντα όλοι να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό».

Όταν ξεκινούσες το ποδόσφαιρο το φανταζόσουν πως θα αγωνιζόσουν κάποια μέρα σε όμιλο του Champions League;

«Είναι το όνειρο κάθε παιδιού να παίξει σε τέτοιο επίπεδο. Μέχρι φέτος το καλοκαίρι το ονειρευόμασταν, πλέον όμως το ζούμε! Νιώθουμε περηφάνια σαν ομάδα. Όλοι οι κόποι μας, ομαδικοί και ατομικοί, ανταμείβονται. Θέλουμε να κυνηγήσουμε τις πιθανότητες μας για πρόκριση όμως ο μεγάλος στόχος είναι το δεύτερο συνεχόμενο».

Ήρθες πέρσι στην ομάδα της Πάφου και η φετινή σεζόν είναι και μια προσωπική δικαίωση για εσένα.

«Είναι γνωστό πως στη χώρα μας η θέση του τερματοφύλακα δύσκολα πάει σε Κύπριο. Είναι μια ιδιαίτερη θέση και πολλοί δεν λαμβάνουν λεπτά συμμετοχής. Στην περίπτωση μου εδώ στην Πάφο, από την πρώτη στιγμή που ήρθα ετοιμαζόμουν και περίμενα την ευκαιρία μου. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά, να έχεις αυτοπεποίθηση και να είσαι έτοιμος να αρπάξεις την κάθε ευκαιρία που θα σου δοθεί ώστε να αποδείξεις αυτό που αξίζεις».

 

Διαβαστε ακομη