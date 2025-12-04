Παούνοβιτς… 2030 με σκοπό να οδηγήσει τη Σερβία στο επόμενο Euro

Στον πάγκο της εθνικής Σερβίας θα παραμείνει για αρκετά χρόνια ο Βέλικο Παούνοβιτς, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να βλέπει τον 48χρονο τεχνικό ως τον άνθρωπο με τον οποίο θα γυρίσει σελίδα!

Ο Παούνοβιτς είχε αναλάβει για μόλις 2 ματς τη Σερβία μετά την αποχώρηση του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς, με την ομοσπονδία να είχε πει στον έμπειρο προπονητή πως θα τα πουν μετά το τέλος των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι δύο πλευρές κάθισαν στο τραπέζι, έδωσαν τα χέρια και ο Παούνοβιτς θα παραμείνει στην ηγεσία της εθνικής του ομάδας ως το 2030.

Στόχος των Σέρβων, η νέα γενιά να έχει την κατάλληλη καθοδήγηση, αλλά και να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις. Αρχής γενομένης από το Euro του 2028, ενώ υπάρχει ασφαλώς στο μυαλό των ανθρώπων της ομάδας και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 το οποίο έπεται…

Πηγή: sport-fm.gr