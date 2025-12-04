Κομπλέ στο ματς της χρονιάς η Ένωση

Η Ένωση ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον αυριανό (19:00) εντός έδρας αγώνα απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα, στον οποίο ο προπονητής Γιώργος Κοσμάς είναι στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες. Η ομάδα του Παραλιμνίου πάει λοιπόν κομπλέ στο ματς της… χρονιάς, με τον προπονητή των βυσσινί να ετοιμάζει αλλαγές στην ενδεκάδα.

Η Ένωση με μόλις έναν βαθμό στη συγκομιδή της, μόνο με νίκη θα αναπτερώσει τις ελπίδες της για παραμονή, αν και έχει μείνει πολύ πίσω. Όμως, οφείλει να διεκδικήσει τις πιθανότητές της για να μην τελειώσει... πρόωρα η σεζόν.

Στο μεταξύ, η διοίκηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να μαζέψει κόσμο ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια για νίκη. Για αυτό και η είσοδος σε αυτή την καθοριστική αναμέτρηση θα είναι δωρεάν.