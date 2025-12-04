Το πρωτόγνωρο σκηνικό με Ντράγκομιρ

Είναι η πρώτη φορά που ο Βλαντ Ντράγκομιρ δεν θα είναι στην αποστολή της Πάφος FC. Ο Ρουμάνος μέσος θα είναι τιμωρημένος στην αυριανή συνάντηση με τον Ακρίτα (18:00) και είναι σαφώς ένα πρωτόγνωρο σκηνικό.

Ακόμη και στα τρία ματς που δεν ξεκίνησε βασικός σε όλη αυτή τη διαδρομή σε Κύπρο και Ευρώπη, πέρασε ως αλλαγή, κάτι που δείχνει πόσο υπερπολύτιμος είναι, σε όποια θέση και αν επιλέξει ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο να τον χρησιμοποιήσει.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε τόσο στα έξι ματς των ευρωπαϊκών προκριματικών, στα πέντε της League phase του Champions League, στο ένα του Σούπερ Καπ και στα εννιά του κυπριακού πρωταθλήματος, όπου μετρά και τέσσερα γκολ. Φυσικά είναι και μία ευκαιρία να πάρει και ανάσες.

Στο μεταξύ, όλο και φουντώνει η φημολογία για τον Νικόλα Ιωάννου που αγωνίζεται στη Σαμπντόρια. Η παφιακή ομάδα θέλει να εμπλουτίσει το κυπριακό της στοιχείο και ο αριστερός ακραίος αμυντικός, που παίζει και ως στόπερ, έχει μπει στο... ραντάρ για ενίσχυση στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.