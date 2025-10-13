Ομόνοια: 1300 εισιτήρια για «Αμμόχωστος»

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες:

Από την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, στις 10:00, διατίθενται τα εισιτήρια του αγώνα με αντίπαλο την Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί στο στάδιο “Αμμόχωστος – Επιστροφή”.

Στη διάθεσή μας θα έχουμε 1300 εισιτήρια για την Νότια κερκίδα.

Διαδικασία προτεραιότητας αγοράς εισιτηρίων

Τρίτη (14/10)

– Το 55% των εισιτηρίων θα διατεθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών από την προσέλευση των φιλάθλων στους εντός έδρας αγώνες

Τετάρτη (15/10)

– Το 15% των εισιτηρίων θα διατεθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών που ο κάθε φίλαθλος συγκέντρωσε από την έναρξη της σεζόν 2025-26.

– Το 15% των εισιτηρίων θα διατεθούν με βάση την σειρά κατάταξης βαθμών που ο κάθε φίλαθλος συγκέντρωσε τον τελευταίο ένα μήνα.

– Το 15% των εισιτηρίων θα διατεθούν σε κατόχους Privilege card και Εισιτηρίου Διαρκείας μετά από κλήρωση.

Πέμπτη (16/10)

– Σε περίπτωση που δεν διατεθούν όλα τα εισιτήρια τότε τα εναπομείναντα θα διατεθούν στους φιλάθλους που βρίσκονται στις αμέσως επόμενες θέσεις κατάταξης σύμφωνα με τις πιο πάνω κατηγορίες προτεραιότητας.

Παρασκευή (17/10) και Σάββατο (18/10)

– Σε περίπτωση που δεν διατεθούν όλα τα εισιτήρια τότε θα γίνεται ελεύθερη προπώληση εισιτηρίων για όλο τον κόσμο μας.

Οι φίλαθλοι που θα έχουν δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου θα λάβουν την προηγούμενη ημέρα σχετικό μήνυμα στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν καταχωρημένο στο σύστημα εισιτηρίων (Online Ticketing). Παρακαλούμε όπως στα σημεία διάθεσης εισιτηρίων προσέρχονται μόνο οι φίλαθλοι που λαμβάνουν το συγκεκριμένο μήνυμα.

Οι τιμές των εισιτηρίων όπως έχουν οριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα

Κανονικό: €20

Μαθητικό: €10

Παιδικό: €5

Τα σημεία διάθεσης εισιτηρίων

– Green Boutique Νήσου και Παπανικολή

Τετάρτη και Σάββατο 09:00 –14:00 Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00 – 13:00 με 14:00 – 18:00

– Green Boutique Λεμεσού

Τρίτη με Παρασκευή 15:00 – 19:00

– Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Τρίτη από τις 10:00 μέχρι και το Σάββατο στις 14:00

Τρόποι πληρωμής

– Green Boutique Νήσου: Μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα

– Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.