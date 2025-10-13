ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Ανέβηκε στο Νο 55 της παγκόσμιας κατάταξης η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε μια θέση αυτή την εβδομάδα στην παγκόσμια κατάταξη του τένις γυναικών, με την WTA να ανακοινώνει σήμερα (13/10) ότι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέβηκε στο Νο 55 της σχετικής λίστας.

Κέρδος μιας θέσης στη λίστα της WTA για την Μαρία Σάκκαρη, που φιγουράρει πλέον στο Νο 55 αυτή την εβδομάδα, όπως έγινε σήμερα (13/10) γνωστό.

Με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να έχει πλέον 1.116 βαθμούς στο ενεργητικό της, ενώ η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά, με την Ιγκα Σβιάτεκ να την ακολουθεί στην δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα.

Συνοπτικά η πρώτη δεκάδα, έχει ως εξής:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.400 βαθμοί

2. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.768

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 7.873

4. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.294

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.183

6. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.643

7. Μάντισον Κις (ΗΠΑ) 4.449

8. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.331

9. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 4.113

10. Εκατερίνα Αλεξάντροβα (Ρωσία) 3.158

sport-fm.gr 

Διαβαστε ακομη