ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κεκλεισμένων των θυρών τα παιχνίδια των ισπανικών ομάδων κόντρα στους Ισραηλινούς!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κεκλεισμένων των θυρών τα παιχνίδια των ισπανικών ομάδων κόντρα στους Ισραηλινούς!

Μανρέσα και Τενερίφη παίζουν αυτή την βδομάδα παιχνίδια κόντρα σε ισραηλινές ομάδες και υπό τον φόβο εντάσεων αποφάσισαν να διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

To τεταμένο κλίμα που υπάρχει πριν από τις αναμετρήσεις των δύο ισπανικών ομάδων κόντρα στους Ισραηλινούς ανάγκασαν τις διοικήσεις των συλλόγων να πραγματοποιήσουν τα παιχνίδια χωρίς κόσμο στις εξέδρες.

Την Τρίτη (14/10) η Τενερίφη θα αντιμετωπίσει την Μπνέι Χερζλίγια για το Basketball Champions League και την Τετάρτη (15/10) η Μανρέσα τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για το Eurocup, με τα ματς να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

Η ένταση τις τελευταίες μέρες είχε αυξηθεί επικίνδυνα κι υπήρχε φόβος ότι θα ξεφύγουν τα πράγματα, με τις διοικήσεις των δύο ισπανικών ομάδων να θέλουν να προστατέψουν τους συλλόγους τους και να κλείνουν στον κόσμο το γήπεδο.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Εφές στο ΣΕΦ για να διευρύνει το σερί του

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιάννης: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου σε ελληνική ομάδα, δεν θέλω να μείνω στις ΗΠΑ»!

NBA

|

Category image

Το πρόγραμμα σήμερα (14/10)

TV

|

Category image

Κι όμως το Σαν Μαρίνο των 0 βαθμών και των 1-32 γκολ, αν συντριβεί από τη Ρουμανία, ενδέχεται να παίξει στα playoffs για το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχεται επίμονο πρόγραμμα

ΑΕΚ

|

Category image

Ντελίριο: Το βίντεο που δείχνει τι σημαίνει για το Πράσινο Ακρωτήρι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει ξανά μηδέν στην άμυνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός AKTOR: Κάταγμα στο δεξί μεσαίο δάχτυλο και νάρθηκας για Σαμοντούροφ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πότε και με ποια ομάδα θα μπει η Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Σεμέδο έστειλε το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρειάζεται να μπει ένα τέλος

ΑΕΛ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Μέρος του προγράμματος Τσάλοφ και Πέλκας - Θεραπεία για Παβλένκα

Ελλάδα

|

Category image

Γκατούζο: «Συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα - Όνειρο να βρίσκομαι στην εθνική»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεκόρ από την Τυνησία, πρώτη νίκη μετά 10 χρόνια για τη Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στους Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο - Πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα!

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη