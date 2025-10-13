Κεκλεισμένων των θυρών τα παιχνίδια των ισπανικών ομάδων κόντρα στους Ισραηλινούς!

To τεταμένο κλίμα που υπάρχει πριν από τις αναμετρήσεις των δύο ισπανικών ομάδων κόντρα στους Ισραηλινούς ανάγκασαν τις διοικήσεις των συλλόγων να πραγματοποιήσουν τα παιχνίδια χωρίς κόσμο στις εξέδρες.

Την Τρίτη (14/10) η Τενερίφη θα αντιμετωπίσει την Μπνέι Χερζλίγια για το Basketball Champions League και την Τετάρτη (15/10) η Μανρέσα τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για το Eurocup, με τα ματς να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

Η ένταση τις τελευταίες μέρες είχε αυξηθεί επικίνδυνα κι υπήρχε φόβος ότι θα ξεφύγουν τα πράγματα, με τις διοικήσεις των δύο ισπανικών ομάδων να θέλουν να προστατέψουν τους συλλόγους τους και να κλείνουν στον κόσμο το γήπεδο.

sdna.gr