Φουλ ο Γιόβετιτς! (Τα αγωνιστικά στην Ομόνοια)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Στέφαν Γιόβετιτς ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι που έρχεται με την Krasava.
Όσον αφορά τον Μάριους Στεπίνσκι, θα δοκιμάσει να μπει σταδιακά στις προπονήσεις. Το κανονικό πρόγραμμα αναμένεται να ακολουθήσει μέσα στη βδομάδα και ο Φαμπιάνο. Ο βραζιλιάνος τερματοφύλακας θα βρίσκεται εκτός απροόπτου στην αποστολή.
Από την άλλη, εκτός προπόνησης εδώ και μέρες παραμένει ο Άγγελος Ανδρέου μετά από εισήγηση του ιατρικού επιτελείου. Ο διεθνής Κύπριος επιθετικός είναι αμφίβολος για το ματς στο «Αμμόχωστος».
Ο Άιτινγκ συνεχίζει να ακολουθεί το ειδικό του πρόγραμμα.