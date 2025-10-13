Φουλ ο Γιόβετιτς! (Τα αγωνιστικά στην Ομόνοια)

Όσον αφορά τον Μάριους Στεπίνσκι, θα δοκιμάσει να μπει σταδιακά στις προπονήσεις. Το κανονικό πρόγραμμα αναμένεται να ακολουθήσει μέσα στη βδομάδα και ο Φαμπιάνο. Ο βραζιλιάνος τερματοφύλακας θα βρίσκεται εκτός απροόπτου στην αποστολή.

Από την άλλη, εκτός προπόνησης εδώ και μέρες παραμένει ο Άγγελος Ανδρέου μετά από εισήγηση του ιατρικού επιτελείου. Ο διεθνής Κύπριος επιθετικός είναι αμφίβολος για το ματς στο «Αμμόχωστος».

Ο Άιτινγκ συνεχίζει να ακολουθεί το ειδικό του πρόγραμμα.