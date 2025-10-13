Οι τρεις σωματοφύλακες της Πάφος FC

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Είναι σπάνιο φαινόμενο σε μία ομάδα, μέχρι την 6η αγωνιστική, να αγωνίζονται και οι τρεις τερματοφύλακες που υπάρχουν στο δυναμικό της.

Στην Πάφο FC αυτό έγινε μέσα σε ένα δεκαήμερο! Και εξηγούμαστε… Στις 27 Σεπτεμβρίου κάτω από τα δοκάρια στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό επιλέχθηκε ο Αθανάσιος Παπαδούρης και τρεις ημέρες (30/09) αργότερα την εστία στο παιχνίδι με την Μπάγερν υπερασπίστηκε ο Νεόφυτος Μιχαήλ, που έδωσε τη σκυτάλη στον Τζέι Γκόρτερ που πήρε τη θέση στο παιχνίδι πρωταθλήματος που ακολούθησε απέναντι στην ΑΕΚ (05/10). Η επιλογή αυτή επιβεβαίωσε τα λόγια των ανθρώπων των πρωταθλητών, που σε κάθε ευκαιρία δήλωναν με έμφαση ότι στο ρόστερ υπάρχουν τρεις πολύ καλοί τερματοφύλακες και υπάρχει η απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους.

Πρώτος ο Μιχαήλ

Τις περισσότερες συμμετοχές φυσικά στην τρέχουσα περίοδο έχει ο Νεόφυτος Μιχαήλ. Ο Κύπριος τερματοφύλακας πήρε αμέσως την ευκαιρία που του δόθηκε από τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο, μετά και την αποχώρηση – μέσα του Ιουλίου – του Ίβιτσα Ίβουσιτς. Εξάλλου, η παρουσία του Μιχαήλ δεν άγχωσε τους ιθύνοντες την παφιακή ομάδα για τον αντικαταστάτη του Κροάτη και αξιοποιώντας τον χρόνο τους μέχρι να καταλήξουν στον Γκόρτερ.  

Ο Νεόφυτος Μιχαήλ, ο οποίος βρίσκεται στην Πάφο FC από το καλοκαίρι του 2024, κάλυψε με απόλυτη επιτυχία την εστία της Πάφος FC κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Champions League, ενώ ήταν ο εκλεκτός και στους δυο αγώνες της League Phase της διοργάνωσης, απέναντι σε Ολυμπιακό Πειραιώς και Μπάγερν, καταφέρνοντας να πετύχει τη διάκριση, να είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας σε αποκρούσεις, μετρώντας 13 επεμβάσεις μετά το πέρας της δεύτερης αγωνιστικής.

Ο Κύπριος διεθνής πορτιέρο μετράει επίσης τρεις συμμετοχές και στην εγχώρια πρώτη τη τάξει διοργάνωση, στα παιχνίδια με ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα και Ένωση.

Οι άλλες τρεις συμμετοχές

Στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, κατά τα οποία ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο επέλεξε να ξεκουράσει ή απλά να δώσει συμμετοχή και στους άλλους τερματοφύλακες, πήρε δυο συμμετοχές ο Τζέι Γκόρτερ και μία ο Αθανάσιος Παπαδούρης. Ο πρώτος,  ο 25χρονος Ολλανδός τερματοφύλακας που αποκτήθηκε από τον Άγιαξ υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ήταν τερματοφύλακας στον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της παφιακής ομάδας με την ΑΕΚ.

Όσον αφορά στον Ελλαδίτη τερματοφύλακα, Αθανάσιο Παπαδούδη, που – όπως και του Νεόφυτου Μιχαήλ  - το συμβόλαιο ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ήταν η δεύτερη συμμετοχή του 22χρονου στην Πάφο FC, καθώς είχε και μία συμμετοχή στο φινάλε της περσινής σεζόν, της πρώτης του στην παφιακή ομάδα.

 

