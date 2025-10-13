Στο Κονγκό αστυνομικό τμήμα χρησιμοποιεί εμφανίσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως στολές φυλακισμένων

Πρωτόγνωρες εικόνες έρχονται από το Κονγκό, εκεί όπου αστυνομικό τμήμα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει εμφανίσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως στολές για τους φυλακισμένους.

Ένα σκηνικό το οποίο προκαλεί εντύπωση και φυσικά απορία πώς οι στολές από τις απλές ασπρόμαυρες ρίγες εξελίχθηκαν τόσο πολύ.

Πιθανότατα πρόκειται για καζούρα στους «κόκκινους διαβόλους» από κάποιον φίλαθλο άλλης ομάδας, ωστόσο, η εικόνα δεν παύει να ξενίζει λίγο.

Από την άλλη, το λες και αναβάθμιση…

