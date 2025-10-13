«Αυτοί οι λόγοι οδήγησαν τον Τσιμίκα να φύγει από τη Λίβερπουλ»

Ο Κώστας Τσιμίκας συνεχίζει την καριέρα του στην Ρόμα, με τον διεθνή οπισθοφύλακα να υπογράφει στους «τζιαλορόσι» ως δανεικός από την Λίβερπουλ για τη φετινή σεζόν.

Την ημέρα που ο διεθνής μπακ πέταγε για την Ιταλία, η Λίβερπουλ βρισκόταν ακόμη σε διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή-ρεκόρ του Αλεξάντερ Ίσακ, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να ολοκληρώσει και το deal για τον Μαρκ Γκέχι της Κρίσταλ Πάλας. Μέσα σε αυτό το μεταγραφικό «θόρυβο», το αντίο του «Greek Scouser» πέρασε σχεδόν απαρατήρητο.

Παρά την πενταετή παρουσία του στο «Άνφιλντ» και τη συμβολή του σε μεγάλες επιτυχίες, ο 29χρονος αριστερός μπακ δεν καθιερώθηκε ποτέ ως βασικός. Ο Άντι Ρόμπερτσον παρέμενε αναντικατάστατος, ενώ την περασμένη σεζόν ακόμη και ο Τζο Γκόμες πήρε περισσότερες συμμετοχές στο αριστερό άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ.

Μάλιστα, με την προσθήκη του Μίλος Κέρκες έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, ο Κώστας Τσιμίκας θα έπρεπε να αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «Athletic», η Ρόμα του προσέφερε κάτι που η Λίβερπουλ δεν μπορούσε πλέον.

Αυτό ήταν να έχει έναν σταθερό ρόλο στην ομάδα και μια ευκαιρία για νέα αρχή. Αυτά δηλαδή που ζητούσε ο 29χρονος μπακ.

«Ο Τσιμίκας είχε προτάσεις και από ομάδες της Premier League, αλλά δεν ήθελε να αγωνιστεί ενάντια στη Λίβερπουλ — τουλάχιστον όχι ακόμα. Στην Ιταλία, ο Γκασπερίνι βλέπει στον Έλληνα μπακ τον ιδανικό συνδυασμό ενέργειας, πειθαρχίας και επιθετικής διάθεσης.

Δεν έχει φτάσει ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο. Έχει ξεκινήσει βασικός μόνο μία φορά στη Serie A και δύο φορές στο Europa League, αλλά δεν ήταν εύκολο να ενταχθεί σε μια ομάδα που έχει πάρει 15 βαθμούς σε έξι αγώνες πρωταθλήματος και ισοβαθμεί με την πρωταθλήτρια Νάπολι. Η ομάδα του Γκασπερίνι έχει ήδη περάσει από δύσκολες δοκιμασίες εναντίον της Μπολόνια και της Φιορεντίνα, καθώς και νίκησε τη Λάτσιο στο ντέρμπι της Ρώμης», αναφέρει επίσης το δημοσίευμα.

athletiko.gr