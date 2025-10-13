ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αυτοί οι λόγοι οδήγησαν τον Τσιμίκα να φύγει από τη Λίβερπουλ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Αυτοί οι λόγοι οδήγησαν τον Τσιμίκα να φύγει από τη Λίβερπουλ»

Στην Αγγλία αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους ο Κώστας Τσιμίκας αποφάσισε να αφήσει τη Λίβερπουλ.

Ο Κώστας Τσιμίκας συνεχίζει την καριέρα του στην Ρόμα, με τον διεθνή οπισθοφύλακα να υπογράφει στους «τζιαλορόσι» ως δανεικός από την Λίβερπουλ για τη φετινή σεζόν.

Την ημέρα που ο διεθνής μπακ πέταγε για την Ιταλία, η Λίβερπουλ βρισκόταν ακόμη σε διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή-ρεκόρ του Αλεξάντερ Ίσακ, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να ολοκληρώσει και το deal για τον Μαρκ Γκέχι της Κρίσταλ Πάλας. Μέσα σε αυτό το μεταγραφικό «θόρυβο», το αντίο του «Greek Scouser» πέρασε σχεδόν απαρατήρητο.

Παρά την πενταετή παρουσία του στο «Άνφιλντ» και τη συμβολή του σε μεγάλες επιτυχίες, ο 29χρονος αριστερός μπακ δεν καθιερώθηκε ποτέ ως βασικός. Ο Άντι Ρόμπερτσον παρέμενε αναντικατάστατος, ενώ την περασμένη σεζόν ακόμη και ο Τζο Γκόμες πήρε περισσότερες συμμετοχές στο αριστερό άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ.

Μάλιστα, με την προσθήκη του Μίλος Κέρκες έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, ο Κώστας Τσιμίκας θα έπρεπε να αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «Athletic», η Ρόμα του προσέφερε κάτι που η Λίβερπουλ δεν μπορούσε πλέον.

Αυτό ήταν να έχει έναν σταθερό ρόλο στην ομάδα και μια ευκαιρία για νέα αρχή. Αυτά δηλαδή που ζητούσε ο 29χρονος μπακ.

«Ο Τσιμίκας είχε προτάσεις και από ομάδες της Premier League, αλλά δεν ήθελε να αγωνιστεί ενάντια στη Λίβερπουλ — τουλάχιστον όχι ακόμα. Στην Ιταλία, ο Γκασπερίνι βλέπει στον Έλληνα μπακ τον ιδανικό συνδυασμό ενέργειας, πειθαρχίας και επιθετικής διάθεσης.

Δεν έχει φτάσει ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο. Έχει ξεκινήσει βασικός μόνο μία φορά στη Serie A και δύο φορές στο Europa League, αλλά δεν ήταν εύκολο να ενταχθεί σε μια ομάδα που έχει πάρει 15 βαθμούς σε έξι αγώνες πρωταθλήματος και ισοβαθμεί με την πρωταθλήτρια Νάπολι. Η ομάδα του Γκασπερίνι έχει ήδη περάσει από δύσκολες δοκιμασίες εναντίον της Μπολόνια και της Φιορεντίνα, καθώς και νίκησε τη Λάτσιο στο ντέρμπι της Ρώμης», αναφέρει επίσης το δημοσίευμα.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Εφές στο ΣΕΦ για να διευρύνει το σερί του

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιάννης: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου σε ελληνική ομάδα, δεν θέλω να μείνω στις ΗΠΑ»!

NBA

|

Category image

Το πρόγραμμα σήμερα (14/10)

TV

|

Category image

Κι όμως το Σαν Μαρίνο των 0 βαθμών και των 1-32 γκολ, αν συντριβεί από τη Ρουμανία, ενδέχεται να παίξει στα playoffs για το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχεται επίμονο πρόγραμμα

ΑΕΚ

|

Category image

Ντελίριο: Το βίντεο που δείχνει τι σημαίνει για το Πράσινο Ακρωτήρι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει ξανά μηδέν στην άμυνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός AKTOR: Κάταγμα στο δεξί μεσαίο δάχτυλο και νάρθηκας για Σαμοντούροφ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πότε και με ποια ομάδα θα μπει η Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Σεμέδο έστειλε το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρειάζεται να μπει ένα τέλος

ΑΕΛ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Μέρος του προγράμματος Τσάλοφ και Πέλκας - Θεραπεία για Παβλένκα

Ελλάδα

|

Category image

Γκατούζο: «Συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα - Όνειρο να βρίσκομαι στην εθνική»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεκόρ από την Τυνησία, πρώτη νίκη μετά 10 χρόνια για τη Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στους Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο - Πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα!

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη