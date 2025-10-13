ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Καμπάνα» ΟΥΕΦΑ στην Ομόνοια!

«Καμπάνα» ΟΥΕΦΑ στην Ομόνοια!

Για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με την Μάιντς στο ΓΣΠ

Πρόστιμο και μερικό κλείσιμο της Βόρειας αποφάσισε το πειθαρχικό όργνανο της ΟΥΕΦΑ για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι της Ομόνοιας με την Μάιντς στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Conference League. 

Θυμίζουμε πως μετά το γκολ των Γερμανών έπεσαν αντικείμενα από την Βόρεια τα οποία τραυμάτισαν ποδοσφαιριστή της Μάιντς ενώ ο διαιτητής διέκοψε για λίγα λεπτά το ματς. 

Η ποινή της ΟΥΕΦΑ στην Ομόνοια: 

-πρόστιμο €10,000 και μερικό κλείσιμο της βόρειας κερκίδας (τμήματα 114, 115, 210 and 211) στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ντιναμό Κιέβου (27/11) εξαιτίας ρίψης αντικειμένων.

-πρόστιμο €14,000, γιατί φίλοι της ομάδας μπλόκαραν τους διαδρόμους στις κερκίδες

-πρόστιμο €10,000 για το άναμμα καπνογόνων.

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Διαβαστε ακομη