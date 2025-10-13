ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ντε Πολ ούτε που… ακουμπάει τον Μέσι στις προπονήσεις και «γκρεμίζει» τους υπόλοιπους συμπαίκτες του!

Δημοσιευτηκε:

Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ έχει βάλει στόχο ζωής να προστατεύσει με κάθε κόστος τον λατρεμένο του, Λιονέλ Μέσι και το εφαρμόζει με επιδεικτικό τρόπο και σε κάθε προπόνηση της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Ντε Πολ απολαμβάνει την παρουσία του στο πλευρό του Λίο, χαίρεται φοβερά για εκείνον και για την κοινή τους επιτυχία στο Κατάρ το 2022, ανεβάζοντας την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου και πλέον βρίσκονται παρέα στις ΗΠΑ.

Στις προπονήσεις της Ίντερ Μαϊάμι, ο πρώην χαφ της Ατλέτικο δεν ακουμπάει καν τον Μέσι στο rondo που παίζουν, αλλά όταν έρθει η ώρα να τρέξει για να πάρει την μπάλα από κάποιον άλλον συμπαίκτη του, δεν δείχνει έλεος!

