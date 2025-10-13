Ο Ντε Πολ ούτε που… ακουμπάει τον Μέσι στις προπονήσεις και «γκρεμίζει» τους υπόλοιπους συμπαίκτες του!

Ο Ντε Πολ απολαμβάνει την παρουσία του στο πλευρό του Λίο, χαίρεται φοβερά για εκείνον και για την κοινή τους επιτυχία στο Κατάρ το 2022, ανεβάζοντας την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου και πλέον βρίσκονται παρέα στις ΗΠΑ.

Στις προπονήσεις της Ίντερ Μαϊάμι, ο πρώην χαφ της Ατλέτικο δεν ακουμπάει καν τον Μέσι στο rondo που παίζουν, αλλά όταν έρθει η ώρα να τρέξει για να πάρει την μπάλα από κάποιον άλλον συμπαίκτη του, δεν δείχνει έλεος!

De Paul goes easy on Messi 😂 then look what he did to the next guy pic.twitter.com/mWQ0ivKZbz https://t.co/9ZlE6vo4jR — SILVER (@PRIMEPHASE) October 13, 2025

sport-fm.gr