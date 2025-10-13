Σαν σήμερα η Ομόνοια στο Ολντ Τράφορντ!

Η ανάρτηση:

Σαν σήμερα πριν τρία χρόνια η ομάδα μας έδινε τον ιστορικό αγώνα απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Όλντ Τράφορντ για την 4η αγωνιστική των ομίλων του UEFA Europa League.

Ο τεράστιος κόσμος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ πρασίνισε την πόλη και έδωσε μια αξέχαστη παράσταση στο «θέατρο των ονείρων». Η ομάδα μας ήταν πολύ κοντά στο θετικό αποτέλεσμα, λυγίζοντας στις καθυστερήσεις με τέρμα του Μακτόμινι.