Ο Πικέ ξεσπάθωσε απέναντι στον Μαρσέλο: «Στη Ρεάλ γκρινιάζετε όταν δεν σαν αφήνουν να… κλέψετε»!

Ο Ζεράρ Πικέ δεν κρατήθηκε έπειτα από τα όσα άκουγε από τον Μαρσέλο σε συνύπαρξή τους σε τηλεοπτικό σόου και ξεσπάθωσε, λέγοντας πως το DNA της Ρεάλ έχει ποτιστεί με… διαιτητικές κλοπές!

Οι Πικέ και Μαρσέλο φιλοξενήθηκαν σε τηλεοπτικό σόου και σχολίασαν αρκετά, αναφορικά με την καριέρα τους, τις «μάχες» τους στα clasico, αλλά και στιγμές που δεν θα ξεχάσουν από τη σταδιοδρομία τους στα γήπεδα.

Ο Βραζιλιάνος πρώην μπακ της Ρεάλ άρχισε ν’ αναφέρεται σε περιστατικά για τα οποία οι «μερένγκες» γκρίνιαξαν για τη διαιτησία και ο Πικέ δεν άντεξε να τον ακούει άλλο.

«Είναι απίστευτο! Στη Ρεάλ γκρινιάζετε όταν δεν σας αφήνουν να κλέψετε! Είναι μέσα στο DNA σας!» σχολίασε ο άλλοτε ηγέτης των μετόπισθεν των «μπλαουγκράνα», προκαλώντας και το αμήχανο γέλιο του πρώην «εχθρού» του.

sport-fm.gr 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

