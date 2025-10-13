Ο Πικέ ξεσπάθωσε απέναντι στον Μαρσέλο: «Στη Ρεάλ γκρινιάζετε όταν δεν σαν αφήνουν να… κλέψετε»!

Οι Πικέ και Μαρσέλο φιλοξενήθηκαν σε τηλεοπτικό σόου και σχολίασαν αρκετά, αναφορικά με την καριέρα τους, τις «μάχες» τους στα clasico, αλλά και στιγμές που δεν θα ξεχάσουν από τη σταδιοδρομία τους στα γήπεδα.

Ο Βραζιλιάνος πρώην μπακ της Ρεάλ άρχισε ν’ αναφέρεται σε περιστατικά για τα οποία οι «μερένγκες» γκρίνιαξαν για τη διαιτησία και ο Πικέ δεν άντεξε να τον ακούει άλλο.

«Είναι απίστευτο! Στη Ρεάλ γκρινιάζετε όταν δεν σας αφήνουν να κλέψετε! Είναι μέσα στο DNA σας!» σχολίασε ο άλλοτε ηγέτης των μετόπισθεν των «μπλαουγκράνα», προκαλώντας και το αμήχανο γέλιο του πρώην «εχθρού» του.

sport-fm.gr