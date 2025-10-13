Έτοιμοι να ζήσουν το όνειρο!

Το Πράσινο Ακρωτήρι στο εντός έδρας παιχνίδι που αρχίζει στις 19:00, για να προκριθεί για πρώτη φορά σε τελική φάση του Μουντιάλ αρκείται με την ισοπαλία κόντρα στην Εσουατίνι, ομάδα η οποία στους προηγούμενες αγώνες της μετράει τρεις ισοπαλίες και έξι ήττες. Αυτή τη στιγμή το Πράσινο Ακρωτήρι προπορεύεται στον 4ο όμιλο με 20 βαθμούς, δύο μπροστά από το Καμερούν (18β.) που την ίδια ώρα αντιμετωπίζει την Ανγκόλα.

Θυμίζουμε ότι την περασμένη Τετάρτη ο Σεμέδο ήταν πρωταγωνιστής στην ισοπαλία του Πράσινου Ακρωτηρίου με 3-3 με τη Λιβυή, πετυχαίνοντας γκολ στο 77’, πέντε λεπτά μετά που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.