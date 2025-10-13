Μυθική πρόταση για Λαμίν Γιαμάλ!

Δεν υπάρχει παίκτης στον κόσμο που να μην μπορεί να αγοραστεί. Η Μπαρτσελόνα ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιο του Λαμίν Γιαμάλ, υπογράφοντάς τον με επταετές συμβόλαιο αξίας 21 εκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες, δεν έχουν πειστεί όλοι στο «Καμπ Νόου» για την παραμονή του παίκτη στην καταλανική πρωτεύουσα.

Η σαουδαραβική ομάδα Αλ Χιλάλ, την οποία διαχειρίζεται ο πρώην προπονητής της Λάτσιο, Σιμόνε Ιντζάγκι, φέρεται να υπέβαλε πρόταση ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ (!) στην Μπαρτσελόνα για τον νεαρό επιθετικό Λαμίν Γιαμάλ. Η συμφωνία θα αποτελούσε -οικονομικά- τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Ισπανός είναι ο σταρ της Μπαρτσελόνα, αλλά η σχέση του με τον προπονητή Φλικ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ισπανία, έχει επιδεινωθεί λόγω της συνεχούς δημόσιας κριτικής του Γερμανού προπονητή προς την ομάδα.

Αποδεικνύεται ότι έχει δημιουργηθεί ρήξη και ο Φλικ φέρεται να εξετάζει τόσο το μέλλον του ίδιου στον πάγκο αλλά και του Γιαμάλ στην ομάδα. Ολα ξεκίνησαν όταν ο Ισπανός άργησε στην προθέρμανση κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν και διατάχθηκε να καθίσει στον πάγκο ως τιμωρία. Η παρέμβαση του Ντέκο οδήγησε στην επανένταξή του στην ομάδα, αλλά ο Φλικ το πήρε άσχημα και αποστασιοποιήθηκε από τη διοίκηση του συλλόγου. Ένιωθε ότι είχε χάσει την εξουσία του στα αποδυτήρια, μια κατάσταση που δεν μπορούσε να αποδεχτεί.

Σήμερα, το μέλλον του Λαμίν Γιαμάλ είναι αβέβαιο. Παρόλο που η Μπαρτσελόνα έχει εκφράσει την πρόθεσή της να τον κρατήσει, η προσφορά της Αλ Χιλάλ προκαλεί αμφιβολίες σε πολλά στελέχη: η επόμενη μεταγραφική περίοδος θα είναι κρίσιμη για να καθοριστεί εάν το νεαρό ταλέντο θα πωληθεί ή θα επιβεβαιωθεί στην Μπαρτσελόνα. Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένα από τα πιο περιζήτητα ταλέντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και μια μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία θα ήταν ένα εντυπωσιακό χτύπημα για την Αλ-Χιλάλ.

Al Hilal, Lamine Yamal için Barcelona'ya 400 milyon euroluk teklif yaptı. (Fichajes) pic.twitter.com/be3OcAGcUz — FutbolArena (@futbolarena) October 13, 2025

🚨 Lamine Yamal is reportedly frustrated with Hansi Flick’s public criticism and has not ruled out leaving Barcelona if things do not change.



Paris Saint-Germain are prepared to break the world record transfer fee to sign him but Yamal is also open to a move to the Premier… pic.twitter.com/bTlgDVsdLZ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 11, 2025

athletiko.gr