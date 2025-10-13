ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σμάιχελ: «Έπρεπε να σταματήσω τη φόρα της Ελλάδας – Προκαλέσαμε τα λάθη τους»

Ο Κάσπερ Σμάιχελ δεν θέλησε να δώσει συνέχεια για το τράβηγμα της φανέλας του Φώτη Ιωαννίδη μετά το γκολ της Εθνικής χαρακτηρίζοντας «σημαντική τη νίκη της Δανίας απέναντι σε μια ομάδα που βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο».

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο «Πάρκεν», ο Κάσπερ Σμάιχελ βρέθηκε στο «στόχαστρο» των πολυάριθμων Ελλήνων φιλάθλων που ταξίδεψαν στη Δανία.

Ο Δανός τερματοφύλακας δέχθηκε κίτρινη κάρτα, όταν καθυστέρησε να δώσει τη μπάλα μετά το γκολ του Χρήστου Τζόλη τραβώντας μάλιστα τη φανέλα του Φώτη Ιωαννίδη.

Ο έμπειρος γκολκίπερ φρόντισε ωστόσο να ρίξει τους τόνους με δηλώσεις του μετά τον αγώνα: «Δεν το πρόσεξα ιδιαίτερα. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε ζήσει σε άλλα παιχνίδια εδώ στο Πάρκεν», τόνισε, προσθέτοντας για τις αντιδράσεις: «Έπρεπε να σταματήσω τη φόρα του αντιπάλου, αλλά δεν θυμάμαι πολλά παραπάνω από τη φάση».

Το γκολ της Ελλάδας ήταν το πρώτο που δέχθηκε η Δανία στα προκριματικά του Μουντιάλ, κάτι που δεν άφησε ασυγκίνητο τον Σμάιχελ. «Πάντα πονάει όταν δέχεσαι γκολ, έτσι είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τη δυσαρέσκειά του για το χαμένο “clean sheet”, ο γκολκίπερ της Σέλτικ στάθηκε στη σημασία της νίκης των Δανών. «Ήταν μια πραγματικά σημαντική νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε την πλάτη στον τοίχο.

Προκαλέσαμε τα λάθη τους και ήμασταν ψύχραιμοι στην τελική προσπάθεια. Σε κάποιες στιγμές χρειάστηκε να σταθούμε όρθιοι, να παλέψουμε και να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Το κάναμε».

