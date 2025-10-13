ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Όλα ρευστά στον όμιλο μας

Δύο αγωνιστικές απομένουν για να ολοκληρωθούν οι αγώνες στον 8ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026 και το σκηνικό παραμένει αμφίρροπο, όσον αφορά τις ομάδες που θα τερματίσουν στις προνομιούχες δύο πρώτες θέσεις.

Η Αυστρία προηγείται στη βαθμολογία με 15 βαθμούς, η Βοσνία Ερζεγοβίνη έχει 13 βαθμούς, η Ρουμανία 10 βαθμούς, η Κύπρος 8 βαθμούς ενώ το Σαν Μαρίνο δεν έχει βαθμό.

Το σκηνικό θα ξεκαθαρίσει το Νοέμβριο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.

Στις 15 Νοεμβρίου η Κύπρος θα υποδεχθεί την Αυστρία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη τη Ρουμανία.

Στις 18 Νοεμβρίου η Αυστρία θα υποδεχθεί τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και η Ρουμανία το Σαν Μαρίνο.

Όπως προκύπτει από τη βαθμολογία και τους αγώνες που απομένουν, τόσο η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση και θα εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ όσο και η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη και θα αγωνιστεί στα μπαράζ θα ξεκαθαρίσούν απο τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων αγωνιστικών.

Για την Αυστρία είναι κομβικός ο αγώνας με την Εθνική μας στη Λεμεσό στις 15 Νοεμβρίου αφού αν δεν νικήσει, ενδεχομένως να μπει σε μπελάδες όσον αφορά την πρώτη θέση ενώ καθοριστική είναι και η αναμέτρηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με τη Ρουμανία.

 

