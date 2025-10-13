Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Όλα ρευστά στον όμιλο μας

Η Αυστρία προηγείται στη βαθμολογία με 15 βαθμούς, η Βοσνία Ερζεγοβίνη έχει 13 βαθμούς, η Ρουμανία 10 βαθμούς, η Κύπρος 8 βαθμούς ενώ το Σαν Μαρίνο δεν έχει βαθμό.

Το σκηνικό θα ξεκαθαρίσει το Νοέμβριο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.

Στις 15 Νοεμβρίου η Κύπρος θα υποδεχθεί την Αυστρία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη τη Ρουμανία.

Στις 18 Νοεμβρίου η Αυστρία θα υποδεχθεί τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και η Ρουμανία το Σαν Μαρίνο.

Όπως προκύπτει από τη βαθμολογία και τους αγώνες που απομένουν, τόσο η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση και θα εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ όσο και η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη και θα αγωνιστεί στα μπαράζ θα ξεκαθαρίσούν απο τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων αγωνιστικών.

Για την Αυστρία είναι κομβικός ο αγώνας με την Εθνική μας στη Λεμεσό στις 15 Νοεμβρίου αφού αν δεν νικήσει, ενδεχομένως να μπει σε μπελάδες όσον αφορά την πρώτη θέση ενώ καθοριστική είναι και η αναμέτρηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με τη Ρουμανία.