Αλλάζει ονομασία η OPAP Arena

Αλλαγή στην εμπορική ονομασία της OPAP Arena, τρία χρόνια μετά τα εγκαίνιά της.

Η εμπορική ονομασία της OPAP Arena αλλάζει… Τρία χρόνια μετά τα εγκαίνιά του, το γήπεδο της ΑΕΚ θα φέρει από τις αρχές του 2026 το όνομα «Allwyn Arena».

Πρόκειται για μια φυσιολογική κίνηση μετά τη συμφωνία και την επανένωση ουσιαστικά του ΟΠΑΠ με την Allwyn. Διότι πλέον το όνομα του ΟΠΑΠ δεν θα υπάρχει και κάπως έτσι πρέπει να αλλάξει η εμπορική ονομασία και του γηπέδου της «Αγια-Σοφιάς».

Το «Allwyn Arena» θα αποτελεί την εμπορική ονομασία για τα επόμενα δύο χρόνια, αφού η αρχική συμφωνία της ΠΑΕ ΑΕΚ με τον ΟΠΑΠ ήταν για πέντε έτη και ήδη έχουν τρέξει τα τρία πρώτα.

 

