Χάνει και ο Ντάνι Ολμο τον Ολυμπιακό, εξαιρετικά αμφίβολος για το clasico

Δημοσιευτηκε:

Το πρόβλημα που ανάγκασε τον Ντάνι Ολμο να αποχωρήσει από την εθνική Ισπανίας, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν επιπόλαιο.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός επέστρεψε στη Βαρκελώνη και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, που έδειξαν μυϊκό τραυματισμό στο αριστερό γαστροκνήμιο. Ο χρόνος απουσίας του εκτιμάται σε 2-3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι ο Χάνσι Φλικ δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, την επόμενη Τρίτη (21/10), ενώ είναι εξαιρετικά αμφίβολος και για το clasico της 26ης Οκτωβρίου με τη Ρεάλ.

Η απώλεια του Ολμο έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μπαρτσελόνα, με τους τραυματισμούς του Λαμίν Γιαμάλ, του τερματοφύλακα Ζοάν Γκαρσία και του χειρουργημένου Γκάβι. Παράλληλα, ενοχλήσεις αισθάνεται και ο Φεράν Τόρες, ο οποίος αποκλείστηκε από την αποστολή της εθνικής Ισπανίας για το αυριανό (14/10) ματς με τη Βουλγαρία και θεωρείται αμφίβολος, τουλάχιστον για το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Τζιρόνα, το ερχόμενο Σάββατο (18/10). Ο Φλικ ελπίζει στην επερχόμενη αναμέτρηση να έχει τουλάχιστον διαθέσιμους τους Ραφίνια και Φερμίν Λόπεθ, που επίσης προέρχονται από τραυματισμούς.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβαστε ακομη