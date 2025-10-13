ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εμπαπέ: «Έκανα λάθη, αλλά με βοήθησαν στην πορεία»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εμπαπέ: «Έκανα λάθη, αλλά με βοήθησαν στην πορεία»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Movistar+», ο Κιλιάν Μπαπέ αναφέρθηκε «ανοικτά» για την καριέρα του, την ωριμότητά του και τα μαθήματα που πήρε από τις εμπειρίες του.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης και αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, αναγνώρισε ότι έκανε λάθη, αλλά επιβεβαίωσε ότι αυτά βοήθησαν στην διαμόρφωση του παίκτη και του ανθρώπου που έχει γίνει

«Αυτό που νομίζω, είναι ότι έχω περάσει πολλά. Είμαι ένας πολύ διάσημος παίκτης, που έχει βιώσει πολλά στην καριέρα του. Και όλες οι εμπειρίες, όπως τα λάθη που κάνεις, σε βοηθούν στην καριέρα σου. Έχω κάνει πολλά λάθη στην καριέρα μου και είμαι υπερήφανος που τα έκανα, επειδή δεν είναι πολύ σοβαρά.

Με βοήθησαν στην πορεία για να γίνω το άτομο που είμαι σήμερα», τόνισε ο κορυφαίος επιθετικός και πρόσθεσε: «Κάποιος που μπορεί να βρίσκεται πολύ ψηλά στο γήπεδο, αλλά και στην μετέπειτα ζωή του. Με χαρούμενες και λυπημένες στιγμές, με πράγματα που ξέρεις πώς να κάνεις και άλλα που δεν ξέρεις. Το «κλειδί» είναι να ακούς. Και να μην κάνεις πάντα το ίδιο πράγμα».

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Εφές στο ΣΕΦ για να διευρύνει το σερί του

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιάννης: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου σε ελληνική ομάδα, δεν θέλω να μείνω στις ΗΠΑ»!

NBA

|

Category image

Το πρόγραμμα σήμερα (14/10)

TV

|

Category image

Κι όμως το Σαν Μαρίνο των 0 βαθμών και των 1-32 γκολ, αν συντριβεί από τη Ρουμανία, ενδέχεται να παίξει στα playoffs για το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχεται επίμονο πρόγραμμα

ΑΕΚ

|

Category image

Ντελίριο: Το βίντεο που δείχνει τι σημαίνει για το Πράσινο Ακρωτήρι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει ξανά μηδέν στην άμυνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός AKTOR: Κάταγμα στο δεξί μεσαίο δάχτυλο και νάρθηκας για Σαμοντούροφ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πότε και με ποια ομάδα θα μπει η Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Σεμέδο έστειλε το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρειάζεται να μπει ένα τέλος

ΑΕΛ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Μέρος του προγράμματος Τσάλοφ και Πέλκας - Θεραπεία για Παβλένκα

Ελλάδα

|

Category image

Γκατούζο: «Συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα - Όνειρο να βρίσκομαι στην εθνική»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεκόρ από την Τυνησία, πρώτη νίκη μετά 10 χρόνια για τη Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στους Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο - Πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα!

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη