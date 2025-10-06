Περισσότερα τέτοια από τον Τάνκοβιτς

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σουηδός επιθετικός πήγε στο 90+4΄να λυτρώσει την Ομόνοια πετυχαίνοντας ένα φοβερό γκολ στο ντέρμπι με τον Άρη.

Στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με την ομάδα της Λεμεσού, η Ομόνοια ανέβασε στροφές φτάνοντας κοντά σ΄ένα γκολ το οποίο θα της έδινε δεδομένα την νίκη.

Ο Τάνκοβιτς, λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση της επτάλεπτης καθυστέρησης, έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ από μακρινή απόσταση όμως η μπάλα πέρασε έξω.

Είναι ένα από τα δυνατά στοιχεία του Σουηδού αυτές οι εκτελέσεις. Να μπορεί δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να βρίσκει γκολ.

Ενόψει των επόμενων αγώνων, σίγουρα ο Τάνκοβιτς θα επιχειρήσει να βρει δίκτυα με αυτόν τον τρόπο. Το έκανε άλλωστε σε αρκετές περιπτώσεις με την Πάφο τα προηγούμενα χρόνια.

