Δύο ασίστ και εντυπωσιακό 11/11 ο Σεμέδο

Γκολ ο Μαέ στο 1΄, γκολ ο Τάνκοβιτς στο 17΄ και 2-0 η Ομόνοια την Ανόρθωση, με αμφότερα τα τέρματα να έρχονται από ασίστ του Σεμέδο.

Με αυτόν τον τρόπο ο άσος από το Πράσινο Ακρωτήρι έφτασε σε ένα εντυπωσιακό... 11/11, έχοντας συμμετοχή σε 11 γκολ της ομάδας του σε 11 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν (έξι στην Ευρώπη και πέντε στο πρωτάθλημα).

Ο Σεμέδο μετράει μέχρι στιγμής επτά γκολ και τέσσερις ασίστ, πραγματοποιώντας εκρηκτικό ξεκίνημα στη σεζόν.

