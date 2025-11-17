Ετοιμάζουν αντίδραση για τη γενοκτονία της Παλαιστίνης στο ματς με Χάποελ οι οπαδοί της Αρμάνι

Με τον δικό τους τρόπο θα διαμαρτυρηθούν οι οπαδοί της Αρμάνι Μιλάνο στον αγώνα της Πέμπτης με την Χάποελ Τελ Αβίβ, τόσο για τη γενοκτονία στην Γάζα, όσο και για το γεγονός ότι η Ευρωλίγκα επιτρέπει τη συμμετοχή ομάδων του Ισραήλ στη διοργάνωση. Κατά την παρουσίαση των ομάδων και μέχρι το τζάμπολ θα κουνούν συμβολικά λευκά μαντήλια αποδοκιμάζοντας το Ισραήλ για τη γενοκτονία και την Ευρωλίγκα για την ανοχή της, ενώ καλούν κάθε φίλαθλο που θα βρεθεί στο «Forum» να κάνει το ίδιο.

Η ανακοίνωση του συνδέσμου Milano Brothers αναφέρει:

«Το να είσαι φίλαθλος σημαίνει να καταγγέλλεις τα παράδοξα και τις ανισότητες που διαπράττονται εδώ και χρόνια από διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς, οι οποίοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν διπλά μέτρα και σταθμά με τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Αν είναι σωστό να καταδικάζουμε κάθε πόλεμο και να τιμωρούμε ένα κράτος που εμπλέκεται σε πόλεμο με ένα άλλο, δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε πώς ένα γενοκτονικό κράτος όπως το Ισραήλ μπορεί να καλωσορίζεται με ανοιχτές αγκάλες στην πιο σημαντική διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης.Η αναγνώριση του δικαιώματος των αθλητικών ομάδων από κράτη σε πόλεμο να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις δεν μπορεί παρά να ερμηνευτεί από τον αθλητικό κόσμο ως μια άσκοπη νομιμοποίηση των νόμων του πολέμου, στους οποίους δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι.Δεν θα είμαστε συνένοχοι και, ενώ αναγνωρίζουμε ότι οι αθλητές δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των κυβερνήσεών τους, δεν δεχόμαστε να θεωρούν σκόπιμο να καλωσορίζουν ομάδες από ένα κράτος που έχει ξεπεράσει κατά πολύ την αντίδραση σε μια τρομοκρατική πράξη, διαπράττοντας τις χειρότερες φρικαλεότητες εναντίον ανυπεράσπιστων πολιτών.Βεβαιωμένοι ότι το συναίσθημά μας συμμερίζονται και όσοι παρακολουθούν την Ολίμπια σε άλλους χώρους του Forum, προσκαλούμε όλους να κάνουν μια συμβολική χειρονομία μετά την ανακοίνωση των δωδεκάδων μέχρι την έναρξη του αγώνα, κουνώντας ένα λευκό μαντήλι ως ένδειξη σεβασμού για τα θύματα όλων των εγκλημάτων που διέπραξε το ισραηλινό κράτος και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Ευρωλίγκας να δεχτεί ομάδες από αυτή τη χώρα».