ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ετοιμάζουν αντίδραση για τη γενοκτονία της Παλαιστίνης στο ματς με Χάποελ οι οπαδοί της Αρμάνι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ετοιμάζουν αντίδραση για τη γενοκτονία της Παλαιστίνης στο ματς με Χάποελ οι οπαδοί της Αρμάνι

Σε μια συμβολική αντίδραση κατά του Ισραήλ για τη γενοκτονία στην Γάζα αλλά και της Ευρωλίγκας θα προχωρήσουν οι οπαδοί της Αρμάνι Μιλάνο.

Με τον δικό τους τρόπο θα διαμαρτυρηθούν οι οπαδοί της Αρμάνι Μιλάνο στον αγώνα της Πέμπτης με την Χάποελ Τελ Αβίβ, τόσο για τη γενοκτονία στην Γάζα, όσο και για το γεγονός ότι η Ευρωλίγκα επιτρέπει τη συμμετοχή ομάδων του Ισραήλ στη διοργάνωση. Κατά την παρουσίαση των ομάδων και μέχρι το τζάμπολ θα κουνούν συμβολικά λευκά μαντήλια αποδοκιμάζοντας το Ισραήλ για τη γενοκτονία και την Ευρωλίγκα για την ανοχή της, ενώ καλούν κάθε φίλαθλο που θα βρεθεί στο «Forum» να κάνει το ίδιο.

Η ανακοίνωση του συνδέσμου Milano Brothers αναφέρει:

«Το να είσαι φίλαθλος σημαίνει να καταγγέλλεις τα παράδοξα και τις ανισότητες που διαπράττονται εδώ και χρόνια από διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς, οι οποίοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν διπλά μέτρα και σταθμά με τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Αν είναι σωστό να καταδικάζουμε κάθε πόλεμο και να τιμωρούμε ένα κράτος που εμπλέκεται σε πόλεμο με ένα άλλο, δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε πώς ένα γενοκτονικό κράτος όπως το Ισραήλ μπορεί να καλωσορίζεται με ανοιχτές αγκάλες στην πιο σημαντική διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης.Η αναγνώριση του δικαιώματος των αθλητικών ομάδων από κράτη σε πόλεμο να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις δεν μπορεί παρά να ερμηνευτεί από τον αθλητικό κόσμο ως μια άσκοπη νομιμοποίηση των νόμων του πολέμου, στους οποίους δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι.Δεν θα είμαστε συνένοχοι και, ενώ αναγνωρίζουμε ότι οι αθλητές δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των κυβερνήσεών τους, δεν δεχόμαστε να θεωρούν σκόπιμο να καλωσορίζουν ομάδες από ένα κράτος που έχει ξεπεράσει κατά πολύ την αντίδραση σε μια τρομοκρατική πράξη, διαπράττοντας τις χειρότερες φρικαλεότητες εναντίον ανυπεράσπιστων πολιτών.Βεβαιωμένοι ότι το συναίσθημά μας συμμερίζονται και όσοι παρακολουθούν την Ολίμπια σε άλλους χώρους του Forum, προσκαλούμε όλους να κάνουν μια συμβολική χειρονομία μετά την ανακοίνωση των δωδεκάδων μέχρι την έναρξη του αγώνα, κουνώντας ένα λευκό μαντήλι ως ένδειξη σεβασμού για τα θύματα όλων των εγκλημάτων που διέπραξε το ισραηλινό κράτος και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Ευρωλίγκας να δεχτεί ομάδες από αυτή τη χώρα».

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Προκριματικά Μουντιάλ: Σφραγίζουν εισιτήριο Γερμανία και Ολλανδία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κέρκεζ: «Στόχος μας οι θέσεις 5-8, να αλλάξουμε την ψυχολογία της ομάδας»

Ελλάδα

|

Category image

Σπανός: «Στόχος του Ατρομήτου και σε άλλες περιόδους ο Κέρκεζ - Δέχομαι την κριτική, αλλά όχι την ισοπέδωση»

Ελλάδα

|

Category image

ΜακΚίνλεϊ Ράιτ: «Έχω ακούσει ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι τρελοί»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μπέος: «Ο μεγάλος Παναθηναϊκός θα ξαναπάρει πρωτάθλημα όταν αφήσει το τιμόνι του ο Αλαφούζος»

Ελλάδα

|

Category image

Αντσελότι: «Είμαι σίγουρος πως ο Ρονάλντο θα φτάσει τα 1.000 γκολ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σε ποια θέση της παγκόσμιας κατάταξης έκλεισαν το 2025 Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Ετοιμάζουν αντίδραση για τη γενοκτονία της Παλαιστίνης στο ματς με Χάποελ οι οπαδοί της Αρμάνι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παπαδόπουλος για Άλβες: «Όπως έκαναν υπομονή οι άλλοι που ήταν στη σκιά του, πρέπει να κάνει και ο ίδιος»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Στο φινάλε κάνει μπόλικο κουμάντο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Παυλίδης «πυροβολεί», αλλά είναι μόνος του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στις Κεντρικές Φυλακές μεταφέρονται οι τέσσερις για την εκτέλεση Δημοσθένους

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ενοχλημένος ο Τούχελ από τη συμπεριφορά του Μπέλιγχαμ κατά την αλλαγή του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ματθαίου: «Είναι ένα παιχνίδι must-win για εμάς»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κ. Στρατής: «Ξέρουμε τι πήγε λάθος το καλοκαίρι»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη