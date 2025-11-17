Σπανός: «Στόχος του Ατρομήτου και σε άλλες περιόδους ο Κέρκεζ - Δέχομαι την κριτική, αλλά όχι την ισοπέδωση»

Δεκτικός στην εποικοδομητική κριτική, αλλά όχι και στην ισοπέδωση δήλωσε ο ισχυρός άνδρας του Ατρομήτου, Γιώργος Σπανός, στο περιθώριο της παρουσίασης του νέου προπονητή της ομάδας, Ντούσαν Κέρκεζ. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ τόνισε πως δεν μπορούν να υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις από μια ομάδα που είναι τελευταία σε εισιτήρια, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θα κάνει παράλογες επενδύσεις στην ομάδα και αν κάποιος διαφωνεί με αυτό, μπορεί να αναζητήσει διάδοχη κατάσταση, που δεν... υπάρχει πουθενά για την ώρα.

Επίσης, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Βόσνιο προπονητή, που αποκάλυψε πως ήταν στόχος και στο παρελθόν, αλλά και την πεποίθηση πως ο Ατρόμητος μπορεί να τερματίσει στις θέσεις 5 ως 8 του πρωταθλήματος.

Η αρχική του τοποθέτηση:

«Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κ. Βόκολο για τη συνεργασία, πράγματι είναι ένας άνθρωπος σοβαρός και επαγγελματίας. Στο ποδόσφαιρο η δουλειά πολλές φορές δεν συνάδει με το αποτέλεσμα. Ο νέος μας προπονητής είναι ο κ. Κέρκεζ. Το συμβόλαιο είναι απλώς τύπος, για μένα η επιτομή είναι η συνεργασία και η επικοινωνία. Όταν είναι όπως πρέπει και όταν θα διαφωνήσω. Ο χρόνος θα δείξει πώς θα συμπλεύσουμε και πώς θα πάμε. Ο Κέρκεζ ήταν στόχος του Ατρομήτου και σε άλλες περιόδους που χρειαζόμασταν προπονητή. Ο τεχνικός διευθυντής έχει μιλήσει και στο παρελθόν μαζί του, πιστεύω πως είναι ένας προπονητής που έχει δουλέψει σε πρωταθλήματα και όχι σε τοπ ομάδες, έχει το προφίλ και τις δυνατότητες να αναλάβει τον Ατρόμητο και να τον οδηγήσει στον δρόμο των επιτυχιών. Στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή χρειάζεται και τύχη.Δέχομαι την κριτική από ανθρώπους που είναι ενεργοί και μέσα από την καλόπιστη κριτική γίνεσαι καλύτερος. Όλες οι επιλογές είναι επιλογές δικές μου. Ο κόσμος θα θέλει να διαμαρτυρηθεί, εγώ είμαι αποκλειστικός υπεύθυνος για τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που εργάζεται στον Ατρόμητο. Δεν δέχομαι ισοπέδωση και μηδενισμό, αυτοί που την κάνουν πρέπει να είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν γίνεται πριν δύο εβδομάδες να αποθεώνουμε τους παίκτες μετά το διπλό στο Ηράκλειο και μετά να τους λέμε άσχετους. Υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Ο Ατρόμητος είναι σταθερή δύναμη στο πρωτάθλημα, πρέπει να είμαστε πραγματιστές, είμαστε 20 χρόνια στη Σούπερ Λίγκα, πάντα σε αυτή τη ζωή επιτρέπεται να πέσουμε, αλλά βρίσκουμε τρόπο να σηκωνόμαστε. Η ζωή και το ποδόσφαιρο είναι μάχες. Στο τέλος της χρονιάς θα κάνουμε ταμείο. Όλοι κάνουν λάθη, όποιος κάνει τα λιγότερα επιβραβεύεται. Κάναμε μία επιλογή, θα μας βοηθήσει και θα τον βοηθήσουμε. Είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί, μαζί με τον κόσμο. Με ενδιαφέρει αυτός που αγαπάει την ομάδα, που έρχεται στο γήπεδο, όχι όσοι σχολιάζουν απλώς στα social media. Αυτή είναι η κατάσταση, θα τη δεχτούμε, να αντιλαμβανόμαστε τι μέγεθος είμαστε, πόσα χρόνια είμαστε, πού μπορεί να φτάσει η ομάδα και τις απαιτήσεις έχουμε από αυτή τη διοίκηση. Όταν είμαστε τελευταία στα εισιτήρια, με συνεπή διαδρομή στη Σούπερ Λίγκα, κάποιοι πρέπει να είναι εκτός πραγματικότητας. Εγώ απλώνω τα πόδια μου μέχρι εκεί που φτάνουν το πάπλωμα. Εάν κάποιου δεν του αρέσει η διοίκηση να φέρει κάποιον εφοπλιστή. Εμείς ανοικτοί είμαστε. Και να και τα λεφτά. Τα λεφτά που έχω βάλει σε αυτήν τη ομάδα, δεν τα έχει βάλει κανείς και δεν θα τα βάλει».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για:

-για το καλοκαιρινό ενδιαφέρον για την αγορά της ομάδας και το εάν χάθηκε εκεί χρόνος για να φτιαχτεί η φετινή ομάδα: «Δεν νομίζω ότι χάθηκε χρόνος. Η ομάδα είχε βασικό κορμό και οι προσθήκες που χρειάστηκαν ήταν λίγες. Ήμασταν έτοιμοι και για plan b. Δεν ψάχνω δικαιολογίες. Σίγουρα τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο. Ωστόσο, υπήρξαν και άλλοι παράγοντες, τραυματισμοί, κακές διαιτησίες».

-το πού οφείλεται η απουσία του κόσμου: «Δεν μπορώ να γνωρίζω. Εμείς μιλάμε για τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο. Αυτή είναι η αποστολή μας. Η ομάδα πρέπει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο για να φέρνει κόσμο στο γήπεδο. Ίσως η φθορά των πολλών χρόνων. Εμάς μας ενδιαφέρει να παίζουμε καλά. Σίγουρα, θα κάνουμε λάθη και από αυτά θα κριθούμε. Εγώ προσκαλώ και αυτούς που δεν τους αρέσει να έρθουν στο γήπεδο».

-το πού θεωρεί ότι οφείλεται ότι ο Ατρόμητος έχει να νικήσει εντός έδρας στο πρωτάθλημα από τον περασμένο Φεβρουάριο: «Δεν θέλω να μπω σε χωράφια προπονητικά, δεδομένα δεν έχουμε αξιοποιήσει την έδρα μας. Εκτός έδρας παίρναμε αποτελέσματα. Για την περσινή ομάδα τα έχουμε συζητήσει. Ίσως και το στιλ των προπονητών, όταν έβρισκαν χώρους ήταν πιο αποδοτικοί. Είναι ερώτηση που θα την μπούμε στον κόουτς μετά από 1-2 μήνες. Γνωρίζει το πρόβλημα στην έδρα μας. Οι προπονητές καλούνται να βρουν λύσεις, κάνω εκτίμηση της κατάστασης όχι κάτι άλλο».

-τον μακροπρόθεσμο στόχο του Ατρομήτου: «Είμαστε μέσα στους στόχους, παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα που με μία δύο συνεχόμενες νίκες κοιτάς πάνω και το αντίθετο. Οι στόχοι είναι το 5-8 να πάμε όσο πιο μακριά. Πιστεύω στο ρόστερ της ομάδας και στη δουλειά. Το έχω πει κατ' επανάληψη. Οφείλουν να βελτιώνονται καθημερινά και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συλλόγου. Εδώ είμαστε και ό,τι θα κάνουμε από την πλευρά μας τον Ιανουάριο θα το κάνουμε. Πιστεύουμε στο υλικό που έχουμε. Το νο1 που έχω ζητήσει είναι να βελτιώσουμε το υπάρχον υλικό. Όταν ατομικά βελτιωθεί ο κάθε ποδοσφαιριστής, θεωρώ πως και η ομάδα θα είναι καλύτερη. Αυτός είναι ο σκοπός, και του κ. Κέρκεζ».

