Μπέος: «Ο μεγάλος Παναθηναϊκός θα ξαναπάρει πρωτάθλημα όταν αφήσει το τιμόνι του ο Αλαφούζος»

Την αντίδραση του Αχιλλέα Μπέου προκάλεσαν όσα είπε στη συνέντευξή του ο Γιάννης Αλαφούζος.

Ο ισχυρός άνδρας του ΝΠΣ Βόλου και Δήμαρχος της θεσσαλικής πόλης, τόνισε πως ο Παναθηναϊκός θα ξαναπάρει πρωτάθλημα μόνο αν αποχωρήσει από την ηγεσία του ο Γιάννης Αλαφούζος, ενώ επισήμανε πως ο ίδιος οδηγήθηκε στη φυλακή με ψευδή στοιχεία. 

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου στα social media:

Είπε πολλά στην πολυδιαφημισμένη του συνέντευξη ο Γιάννης Αλαφούζος. Δυστυχώς, όμως, δεν είπε το πιο σημαντικό: την αλήθεια! 

Σε ό,τι αφορά τα όσα δήλωσε για μένα απέφυγε να επισημάνει ότι ναι μεν οδηγήθηκα στη φυλακή, χωρίς, όμως, να έχω καταδικαστεί, ενώ στις δίκες που ακολούθησαν τα δήθεν επιβαρυντικά σε βάρος μου στοιχεία αποδείχθηκαν ψεύτικα και κατασκευασμένα και γι αυτό και αθωώθηκα πανηγυρικά!Ακόμη «λησμόνησε» ο κ. Αλαφούζος να απαντήσει στα όσα ο αείμνηστος Αλέξης Κούγιας είχε πει, ότι δηλαδή σε ένα γραφείο ο ίδιος ο κ. Αλαφούζος, ο Νίκος Πατέρας, ο Κυριάκος Θωμαΐδης, ο Αλέξης Κούγιας και ο Ισίδωρος Ντογιάκος διατύπωσαν το κατηγορητήριο για το μεγάλο φιάσκο του «Κοριόπολις», με τους ανύπαρκτους προστατευόμενους μάρτυρες, τα διαβατήρια – φαντάσματα, τις ανύπαρκτες δωροδοκίεςΑντ’ αυτών μας ενημέρωσε ότι θα πάρει πρωτοβουλίες. Όχι όμως και με την ιδιότητα με την οποία θα τις αναλάβει. Και μένουμε με την απορία τίνι τρόπω θα παρέμβει (διότι αυτό συνάγεται από τις δηλώσεις του)  στην Κυβέρνηση και τη Δικαιοσύνη για να δώσει τη «λύση» που προανήγγειλε. Ελπίζουμε πως όχι διαλύοντας καμιά δεκαριά ομάδες και κλείνοντας κι άλλους παράγοντες στη φυλακή, μήπως και πάρει επιτέλους ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα… Πραγματικά είναι ντροπή. Λίγη τσίπα δεν βλάπτει…Ας συνειδητοποιήσει ο κ. Αλαφούζος ότι ο μεγάλος Παναθηναϊκός, με τα τόσα πρωταθλήματα, θα ξαναπάρει πρωτάθλημα μόνο όταν εκείνος αφήσει το  τιμόνι του. Γιατί απλά είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως…Και για να μην ξεχνιόμαστε σε αυτό τον τόπο. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό σκάνδαλο της τελευταίας 10ετίας τον αφορά καθώς δεν είναι άλλο από την σκανδαλώδη και προκλητικά ευνοϊκή μεταχείρισή του, στην περίοδο του 2018, όταν ο Παναθηναϊκός κατά παράβαση κάθε Νόμου, καταστατικού και λογικής έμεινε στην κατηγορία παίρνοντας άδεια που δεν δικαιούνταν λόγω των υπέρογκων χρεών του. Βλέπετε κύριε Αλαφούζο στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί… μπορεί μέσω των Μέσων Ενημέρωσης που ελέγχετε να επηρεάζετε διαβλητούς πολιτικούς και δικαστικές συνειδήσεις, όπως αν νομίζετε ότι μπορείτε να επαναλάβετε  το αίσχος του «Κοριόπολις» πλανάστε πλάνην οικτράν. Πλέον σας γνωρίζουν όλοι…

Πηγή: sdna.gr

 

Ελλαδα

