Στο φινάλε κάνει μπόλικο κουμάντο

Απρόσεκτη στο πρώτο 15λεπτο των αγώνων της παρουσιάζεται η Ομόνοια σε αυτές τις 10 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Μπορεί να σκόραρε τρία γκολ, εντούτοις όμως στο ίδιο διάστημα δέχθηκε επίσης τρία γκολ. Πάντως, τα δύο από αυτά «απαντήθηκαν» με ανατροπή στο τελευταίο 15λεπτο (76-90), το οποίο είναι με διαφορά το καλύτερό της. Συγκεκριμένα, έκανε ανατροπές επί Ε.Ν. Ύψωνα και Πάφος FC. To τρίτο που δέχθηκε ήταν από τον ΑΠΟΕΛ. Στο φινάλε λοιπόν κάνει... κουμάντο η ομάδα του Μπεργκ, έχοντας βρει δίχτυα εφτά φορές και έχοντας δεχθεί μόλις ένα τέρμα, το οποίο στοίχισε δύο βαθμούς κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο. Αναλυτικά τα γκολ της Ομόνοιας ανά 15λεπτο:00

ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑ

0-15 3-3

16-30 2-0

31-45 3-1

46-60 4-0

61-75 4-1

76-90 7-1

Όπως φαίνεται, το β΄ μέρος είναι το πιο ουσιαστικό για την Ομόνοια, μιας και σκόραρε τα 15 από τα 23 της γκολ και δέχθηκε τα δύο από τα έξι γκολ παθητικό.

Στο μεταξύ, επαναρχίζουν οι προπονήσεις με φόντο το εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής (23/11) απέναντι στον Απόλλωνα. Ο Χένινγκ Μπεργκ θα περιμένει και τους διεθνείς για να καταστρώσει τα πλάνα του, στα οποία μπαίνουν ξανά οι Κουλιμπαλί και Άιτινγκ. Οι δυο τους ήταν τραυματίες και πλέον μπορούν να υπολογίζονται, αυξάνοντας τις επιλογές σε άμυνα και κέντρο.