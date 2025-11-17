ΜακΚίνλεϊ Ράιτ: «Έχω ακούσει ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι τρελοί»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Dubai BC στο Telekom Center Athens (20/11, 21:15, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24) και ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ μοιράστηκε τις σκέψεις του για την ατμόσφαιρα που έχει ακούσει ότι θα συναντήσει, ενώ μίλησε με ωραία λόγια για την Ελλάδα, αποκαλώντας τη πολύ όμορφη.

Ο Ράιτ μίλησε στη Mozzart Sport και δήλωσε πως του έχει μεταφερθεί ότι οι οπαδοί του τριφυλλιού είναι τρελοί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Εκτός από το Ντουμπάι, η Ελλάδα είναι πολύ όμορφη. Ακόμη και το Βελιγράδι. Οι οπαδοί εκεί είναι κάτι ξεχωριστό, που δεν έχω δει ξανά στη ζωή μου. Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο πάθος για το μπάσκετ οπουδήποτε στον κόσμο. Δεν έχω παίξει με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ ακόμη, αλλά έχω ακούσει ότι οι οπαδοί είναι τρελοί, όπως της Ζάλγκιρις. Από την εμπειρία μου μέχρι στιγμής, μπορώ ελεύθερα να πω ότι δεν έχω δει ποτέ τίποτα σαν τους οπαδούς της Παρτίζαν και του Ερυθρού Αστέρα. Οι Αμερικανοί οπαδοί δεν είναι καν κοντά, όταν μιλάμε για τον τρόπο που υποστηρίζουν τις ομάδες τους μέρα-νύχτα».