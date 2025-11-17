Αντσελότι: «Είμαι σίγουρος πως ο Ρονάλντο θα φτάσει τα 1.000 γκολ»

Μόλις 47 γκολ χωρίζουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο από τα 1.000 γκολ στην καριέρα του και ο Κάρλο Αντσελότι δεν αμφιβάλλει πως ο Πορτογάλος σταρ θα τα καταφέρει.

«Είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρει. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γιατί τον γνωρίζω καλά και ξέρω πως πάντα καταφέρνει να πετυχαίνει τους στόχους του. Είναι κορυφαίος επαγγελματίας και παρά την ηλικία του παραμένει στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Είναι θέμα χρόνου να φθάσει στο στόχο του», τόνισε ο Ιταλός προπονητής της εθνικής Βραζιλίας στην «AS».

Ο 40χρονος επιθετικός έχει 953 γκολ σε 1.297 ματς συνολικά και δεν δείχνει πρόθεση να αποσυρθεί σύντομα.