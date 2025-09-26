Κατέβασε άμεσα τους τόνους ο Μπεργκ

Οι πράσινοι πραγματοποίησαν την πιο γεμάτη τους εμφάνιση τη φετινή σεζόν για να φτάσουν στο ευρύ 5-0 απέναντι στην ομάδα της Λεμεσού. Από εκεί και πέρα, ακολουθεί η Ανόρθωση εκτός έδρας και ο Χένινγκ Μπεργκ φρόντισε ήδη να κατεβάσει τους τόνους συστήνοντας προσοχή στους ποδοσφαιριστές του.

Το «Αντώνης Παπαδόπουλος» αποτελεί μία πολύ δύσκολη έδρα, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που ταλανίζουν την Ανόρθωση. Ο Μπεργκ γνωρίζει πως στην «Κυρία» ψάχνουν ένα καλό αποτέλεσμα έτσι ώστε να ανέβει το ηθικό των παικτών και σε καμία περίπτωση δεν θέλει αυτό να έρθει απέναντι στη δικιά του ομάδα. Αυτό που ζήτησε ο Νορβηγός είναι άπαντες να ξεχάσουν την ΑΕΛ και να στρέψουν αποκλειστικά την προσοχή τους στην Ανόρθωση. Δεν πέτυχε κάτι η Ομόνοια με το 5-0, παρά μόνο να στείλει ένα μήνυμα στους αντιπάλους και στον εαυτό της: ότι είναι εδώ, έτοιμη να διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα. Ο στόχος λοιπόν είναι το διπλό στη Λάρνακα και η συνέχεια στις καλές εμφανίσεις.