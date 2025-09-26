ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κατέβασε άμεσα τους τόνους ο Μπεργκ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Κατέβασε άμεσα τους τόνους ο Μπεργκ

Η  έκταση του σκορ και συνολικά η εμφάνιση της Ομόνοιας στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, όπως ήταν λογικό, άφησαν πίσω τους τεράστιο ενθουσιασμό στις τάξεις όλων στο τριφύλλι.

Οι πράσινοι πραγματοποίησαν την πιο γεμάτη τους εμφάνιση τη φετινή σεζόν για να φτάσουν στο ευρύ 5-0 απέναντι στην ομάδα της Λεμεσού. Από εκεί και πέρα, ακολουθεί η Ανόρθωση εκτός έδρας και ο Χένινγκ Μπεργκ φρόντισε ήδη να κατεβάσει τους τόνους συστήνοντας προσοχή στους ποδοσφαιριστές του.

Το «Αντώνης Παπαδόπουλος» αποτελεί μία πολύ δύσκολη έδρα, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που ταλανίζουν την Ανόρθωση. Ο Μπεργκ γνωρίζει πως στην «Κυρία» ψάχνουν ένα καλό αποτέλεσμα έτσι ώστε να ανέβει το ηθικό των παικτών και σε καμία περίπτωση δεν θέλει αυτό να έρθει απέναντι στη δικιά του ομάδα. Αυτό που ζήτησε ο Νορβηγός είναι άπαντες να ξεχάσουν την ΑΕΛ και να στρέψουν αποκλειστικά την προσοχή τους στην Ανόρθωση. Δεν πέτυχε κάτι η Ομόνοια με το 5-0, παρά μόνο να στείλει ένα μήνυμα στους αντιπάλους και στον εαυτό της: ότι είναι εδώ, έτοιμη να διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα. Ο στόχος λοιπόν είναι το διπλό στη Λάρνακα και η συνέχεια στις καλές εμφανίσεις.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

To σοκ με τον Έντζο Καμπρέρα που συνέχισε την κατάρα των τραυματισμών

ΑΕΚ

|

Category image

Ολυμπιακός: Τόσο κόστισε η μεταγραφή του Νιλικίνα και αυτό είναι το συμβόλαιό του

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βγήκε... off ο Πάλμερ στην Τσέλσι - Η απόφαση του Μαρέσκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κατέβασε άμεσα τους τόνους ο Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μουρίνιο: Το σχόλιο του Special One για Παυλίδη και τις φήμες για Μπενζεμά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρατσισμός και διαιτητική απάθεια προκαλούν ανησυχία

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Στις 12 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το 3ο φιλανθρωπικό «Blackened Goggles Challenge» της Καρολίνας Πελενδρίτου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συνάντηση με τα προσφυγικά σωματεία για την πορεία των διαδικασιών που αφορούν στην αναβάθμιση των γηπέδων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Προορίζεται για τον πάγκο...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ζήνωνος: «Μεγάλωσα στον Απόλλωνα, τώρα θέλω να δώσω πίσω στο γήπεδο»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κλείνει τα... αυτιά και πάει με... φόρα για ακόμη ένα μπαμ ο Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εισφορά Κβιλιτάια για την Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σεισμική αλλαγή στο ποδόσφαιρο: Η FIFA αλλάζει για πάντα τα πέναλτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κορυφαίος ο Ανδρέου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στις 2 Οκτωβρίου η κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη