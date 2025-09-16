Οι απουσίες «δένουν» τα χέρια του Μπεργκ

Και αυτό γιατί αύριο και πάλι στην έδρα της θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ στον εξ αναβολής αγώνα της πρεμιέρας (19:00). Πρόκειται για το πρώτο... τεστ για την Ομόνοια με ομάδα με την οποία έχουν τους ίδιους στόχους και καλείται να δείξει τα... δόντια της και να πανηγυρίσει το τρίποντο που θα την ανεβάσει βαθμολογικά, κρατώντας επαφή με την κορυφή. Σε ένα ματς που ο προπονητής των πρασίνων δεν θα έχει ευελιξία, μιας και θα απουσιάζουν πέντε παίκτες και ίσως ο αριθμός μεγαλώσει λόγω Λοΐζου. Συγκεκριμένα, στα πιτς βρίσκεται ο Στέφαν Γιόβετιτς, όμως και οι Μουαμέρ Τάνκοβιτς, Ράιαν Μαέ, Σάαντ Αγκουζούλ και Άγγελος Ανδρέου δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Τότε που θα γινόταν το ματς, δεν ήταν στο πράσινο ρόστερ.

Και οι πλείστοι παίζουν στον μεσοεπιθετικό τομέα, αφαιρώντας έτσι την ευελιξία κινήσεων από τον Μπεργκ. Κυρίως για «διόρθωσεις» από τον πάγκο. Η αποψινή ανακοίνωση της αποστολής θα ξεκαθαρίσει και το αν θα είναι παρών στη μάχη του ΓΣΠ ο Λοΐζος Λοΐζου. Δεν είναι κρυφό πως οι σχέσεις του 22χρονου με την Ομόνοια περνούν ξανά από «δοκιμασία», με τον παίκτη να θέλει να παίξει στο εξωτερικό. Ως γνωστόν, δεν έπαιξε απέναντι στον Ακρίτα, με τον Μπεργκ να κάνει αναφορά για λάθος συμβουλές από άτομα που είναι στο περιβάλλον του.

Όπως διαμορφώνονται λοιπόν τα δεδομένα, ο Στεπίνσκι αναμένεται να βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης πλαισιωμένος από Χατζηγιοβάνη και Σεμέδο. Στο κέντρο, οι Άιτινγκ και Εβάντρο είναι οι σίγουροι, με την άλλη θέση να παίζεται ανάμεσα σε Μάριτς και Κούσουλο. Στην άμυνα θα επανέλθει ο Παναγιώτου δίπλα στον Κουλιμπαλί, με τους δύο Ελλαδίτες, Μασούρα και Κίτσο, να καλύπτουν τα άκρα της άμυνας. Στο τέρμα θα βρεθεί ο Φαμπιάνο.

Εκτιμήσεις για παρουσία του κόσμου δεν μπορούν να γίνουν μιας και δεν είναι βολική η μέρα. Τα εισιτήρια διαρκείας πάντως είναι κοντά στις 8.000.