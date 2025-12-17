Ο Αρτέτα περιμένει να... ευχηθεί «καλή χρονιά» παρέα με τον Γκάμπριελ στην άμυνα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Μπορεί ακόμα να μην έχει καταφέρει να προπονηθεί... στο φουλ, αλλά ο Γκάμπριελ αναμένεται να προλάβει την αλλαγή του έτους και να παίξει για την Άρσεναλ προτού το 2025 κουνήσει μαντήλι!
Ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες βρίσκεται στο ιατρικό δελτίο της Άρσεναλ και τη λίστα με τους απόντες μέχρι και αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν θα κρατήσει πολύ ακόμα...
Ο Μικέλ Αρτέτα περιμένει την ενημέρωση των γιατρών, ακόμα δεν έχει δει τον Βραζιλιάνο να επιστρέψει στις προπονήσεις, αλλά ο διεθνής στόπερ μετρά αντίστροφα.
Απουσιάζοντας από την τελευταία διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, ο Γκάμπριελ ενδέχεται να είναι ξανά παρών στα μετόπισθεν των «κανονιέρηδων» προτού φύγει το 2025.
Ο στόχος είναι το ματς με την Άστον Βίλα στις 30 του Δεκέμβρη...
england365