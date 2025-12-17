Απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA στην Καλαμάτα!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πονοκέφαλος στην Καλαμάτα! Η FIFA επέβαλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον σύλλογο της Μεσσηνίας.

Καμπάνα για την Καλαμάτα! Η ομάδα της Πελοποννήσου τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης μεταγραφών από τη FIFA.

Ο λόγος δεν έχει γίνει γνωστός, αλλά δεδομένα οι πρωτοπόροι του Β' Ομίλου της Super League 2 βρίσκονται στη λίστα Registration Ban της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και η ποινή έχει ισχύ για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους.

 

Προφανώς, ο σύλλογος της Μεσσηνίας θα προβεί στις απαραίτητες κινήσεις με σκοπό να λυθεί το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι έχει γίνει γνωστό από τα τέλη Νοεμβρίου ότι απαγόρευση μεταγραφών έχει επιβληθεί και στη Δόξα Δράμας.

 

sportfm.gr

Ελλαδα

