Ομόνοια: Δίαυλος επικοινωνίας με τη Ραπίντ Βιέννης για τις ακαδημίες

Σημαντικά βήματα προς την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη των ακαδημιών της συνεχίζει να πραγματοποιεί η Ομόνοια. Με αφορμή την πρόσφατη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ραπίντ Βιέννης, οι πράσινοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για επαφές ουσίας με έναν οργανισμό υψηλού επιπέδου.

Αναλυτικά η αναφορά των πρασίνων:

«Στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας μας με την Ραπίντ Βιέννης, ο Τεχνικός Διευθυντής Ακαδημίας, Χριστάκης Χριστοφόρου, ο Υπεύθυνος Μεθοδολογίας Ακαδημίας, Χάρης Καλλικάς, και ο προπονητής της Κ19, Γιώργος Ιωάννου, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον Επικεφαλής της Ακαδημίας της Ραπίντ Βιέννης, Willi Schuldes.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη φιλοσοφία και το μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης της Ακαδημίας της Αυστριακής ομάδας, καθώς και ο γενικότερος τρόπος λειτουργίας της.

Έγινε επίσης ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας καθώς και στα γραφεία της ομάδας.

Παράλληλα, ανταλλάχθηκαν απόψεις και ιδέες, ενώ εξετάστηκε και η προοπτική μίας μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.»