ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομόνοια: Δίαυλος επικοινωνίας με τη Ραπίντ Βιέννης για τις ακαδημίες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ομόνοια: Δίαυλος επικοινωνίας με τη Ραπίντ Βιέννης για τις ακαδημίες

Η Ομόνοια εξετάζει συνεργασία με τη Ραπίντ Βιέννης μετά και το πρόσφατο τους παιχνίδι.

Σημαντικά βήματα προς την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη των ακαδημιών της συνεχίζει να πραγματοποιεί η Ομόνοια. Με αφορμή την πρόσφατη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ραπίντ Βιέννης, οι πράσινοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για επαφές ουσίας με έναν οργανισμό υψηλού επιπέδου.

Αναλυτικά η αναφορά των πρασίνων:

«Στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας μας με την Ραπίντ Βιέννης, ο Τεχνικός Διευθυντής Ακαδημίας, Χριστάκης Χριστοφόρου, ο Υπεύθυνος Μεθοδολογίας Ακαδημίας, Χάρης Καλλικάς, και ο προπονητής της Κ19, Γιώργος Ιωάννου, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον Επικεφαλής της Ακαδημίας της Ραπίντ Βιέννης, Willi Schuldes.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη φιλοσοφία και το μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης της Ακαδημίας της Αυστριακής ομάδας, καθώς και ο γενικότερος τρόπος λειτουργίας της.

Έγινε επίσης ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας καθώς και στα γραφεία της ομάδας. 

Παράλληλα, ανταλλάχθηκαν απόψεις και ιδέες, ενώ εξετάστηκε και η προοπτική μίας μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.»

 

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ράπτορς και Χοκς... παλεύουν για την απόκτηση του Ντέιβις

NBA

|

Category image

Κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν ο Φίλκρουγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: Η τελική βαθμολογία, τα ζευγάρια των νοκ άουτ και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό!

Ελλάδα

|

Category image

Πήρε τον Βραζιλιάνο στόπερ Κλέιτον η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Λύγισε» την Φλαμένγκο στα πέναλτι και κατέκτησε το Διηπειρωτικό η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συναντά Ολυμπιακό στους «8» ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σένσι δεν είναι απλώς μία επιστροφή

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θέλει παίκτη από Σαουδική Αραβία ο Αμορίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Μαέ η αποστολή της Ομόνοιας!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρόκριση για τον Pafilia Άτλαντα στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Γυναικών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στο ίδιο τέμπο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Εθνική Futsal: Έτοιμη για το πρώτο φιλικό με το Μαυροβούνιο

Φούτσαλ

|

Category image

Τρεις αγώνες κεκλεισμένων στον Απόλλωνα - Επεισόδιο με οπαδό και διακοπή

Φούτσαλ

|

Category image

Πλουτίζουν, όσο ποτέ άλλοτε, οι ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ του 2026!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη