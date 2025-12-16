H ανάλυση των επίμαχων φάσεων από το TOTAL GREEN

Για τις επίμαχες φάσεις από τον αγώνα της Ομόνοιας απέναντι στην ΑΕΚ αναφέρθηκε ο πρώην διεθνής διαιτητής και παρατηρητής ΟΥΕΦΑ, Ανδρέας Γεωργίου, στην εκπομπή TOTAL GREEN του καναλιού των πρασίνων.

Οι αναφορές του:

40ο λεπτό: Χάνει μία γεμάτη κίτρινη κάρτα, ο Γκαρσία κρατάει παρατεταμένα τον Τάνκοβιτς. Δεν έκανε διαχείριση. Έχασε την κάρτα ο διαιτητής. Βοήθησε ο δεύτερος βοηθός και μετά σφύριξε ο διαιτητής. Είναι προϋπόθεση επιθετικής ενέργειας. Είναι για τη σκοπιμότητα της παράβασης η κάρτα.

45ο λεπτό: Χάνει ακόμη μία γεμάτη κίτρινη κάρτα στον Εβάντρο. Είναι παρόμοια φάση με την προηγούμενη. Δεν την έδωσε την κάρτα.

52ο λεπτό: Αν άγγιζε έστω και ελαφρώς ένας παίκτης της ΑΕΚ την μπάλα, αλλάζει η αρχή της επιθετικής ενέργειας. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι το ΒΑΡ, αλλά δεν άγγιξε κανένας για αυτό και ήταν οφσάιντ ο Σεμέδο. Ο διαιτητής έδειχνε να έρθει η μπάλα στο κέντρο το γηπέδου για αυτό και βγήκε η ένδειξη γκολ από το ΒΑΡ. Ο διαιτητής δεν έδειξε γκολ. Δεν αμφισβητείται το οφσάιντ. Έγινε λάθος μεταξύ ΒΑΡίστα και σκηνοθέτη.

65ο λεπτό: Ένα φάουλ πάνω στον Σεμέδο και δεν το σφυρίζει το φάουλ και δείχνει μία εύκολη κίτρινη κάρτα στον Εβάντρο. Έχασε την κίτρινη του Εβάντρο στο 45ο λεπτό και του έδειξε εδώ επειδή σήκωσε τα χέρια του πάνω. Έχασε το φάουλ στον Σεμέδο και μπορούσε να δείξει την κίτρινη κάρτα.

90ο λεπτό: Το χέρι στήριξης πρέπει να είναι κάθετο και όχι όπως στη φάση αυτή. Εδώ κτυπά στο στήθος και μετά στο χέρι, αλλά δεν είναι χέρι στήριξης. Αν έβρισκε πρώτα στο χέρι και μετά στο στήθος θα ήταν πέναλτι.

Αξιολόγηση: Σε ένα δύσκολο παιχνίδι είχε ικανοποιητική διαιτησία. Δεν έχασε σημαντική φάση, αλλά στον πειθαρχικό έλεγχο δεν ήταν καλός. Άλλο ο νόμος του παιχνιδιού και άλλο το πνεύμα του παιχνιδιού. Η φυσική κατάσταση του ήταν καλή, αλλά στην πρόληψη και στη συνέπεια χρειάζεται βελτίωση. Βαθμός 8.1 και του ΒΑΡ είναι 7.0 γιατί δεν έχασε κάποια σημαντική φάση.