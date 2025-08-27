ΜΠΑΜ: Ανακοίνωσε Ράιαν Μαέ η Ομόνοια!

Η Ομόνοια ανακοίνωσε την απόκτηση του Ράιαν Μαέ ο οποίος επιστρέφει στη Κύπρο με σκοπό να ανεβάσει επίπεδο την επιθετική γραμμή της ομάδας.

Το τριφύλλι γνωστοποίησε την συμφωνία του με τον ποδοσφαιριστή μέσω του OMONOIA TV.

H ανακοίνωση:

Ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι ο 27χρονος Βελγομαροκινός επιθετικός και διεθνής με την εθνική Μαρόκο, Ryan Mmaee.

Το συμβόλαιο συνεργασίας είναι διάρκειας δύο χρόνων.

Ο Ryan Mmaee τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στη Stoke City, με ένα εξάμηνο δανεισμό στην Rapid Wien, ενώ προηγουμένους ήταν για δύο σεζόν στην Ferencvárosi TC, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και έπαιξε στους ομίλους του UEFA Europa League. Έγινε γνωστός στο κοινό της Κύπρου από τη διετή παρουσία του στην ΑΕΛ, ενώ προτού έρθει για πρώτη φορά στο νησί μας είχε παίξει στο Βέλγιο (Standard Liege / κατέκτησε το κύπελλο και SK Beveren) και στη Δανία (Aarhus GF). Συνολικά στην καριέρα του μετρά 212 συμμετοχές, 70 γκολ και 34 ασίστ. Επίσης, έχει αγωνιστεί 14 φορές με την εθνική Μαρόκο και πέτυχε 4 γκολ, ενώ υπήρξε διεθνής και με τις μικρές εθνικές ομάδες του Βελγίου.

Καλωσορίσουμε τον Ryan Mmaee στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!