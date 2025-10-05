ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Ντέρμπι αποδείξεων στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη ανάγκη τη νίκη για να αφήσει πίσω μία κακή περίοδο, αλλά και για να μην χάσει άλλο έδαφος στη μάχη για την κορυφή, από την οποία είναι στο -2. Την ίδια ώρα, χαρακτηρίζεται για ντέρμπι… εξελίξεων σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Διότι ο ΠΑΟΚ θέλει πολύ τον τίτλο για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα στα 100 χρόνια και σκοπεύει να τα δώσει όλα για να τα καταφέρει. Οι Θεσσαλονικείς θα ήθελαν επίσης τη νίκη για να την αφιερώσουν στα έξι «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη πριν από 26 χρόνια.



Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν καλή εμφάνισηαπέναντι στην Άρσεναλ στο Λονδίνο, δίχως να καταφέρουν να τη συνδυάσουν με θετικό αποτέλεσμα, καθώς ηττήθηκαν την Τετάρτη με 2-0 για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Στο πρωτάθλημα προέρχονται από το αγχωτικό και δραματικό (λόγω της μεγάλης διακοπής) 3-2 επί του Λεβαδειακούστο «Γ. Καραϊσκάκης», με το ρεκόρ των Πειραιωτών να είναι 4-1-0. Μοναδική απώλεια για τον Ολυμπιακό στη Σούπερ Λίγκα είναι το 1-1 με τον Παναθηναϊκό στο πρόσφατο ντέρμπι στη Λεωφόρο, όπου ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις με τον Ελ Κααμπί.



Οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη ώστε να παραμείνουν δεδομένα στην κορυφή του πρωταθλήματος, αλλά και για να εκμεταλλευτούν πιθανή απώλεια της ΑΕΚ απέναντι στη σκληροτράχηλη Κηφισιά στο Περιστέρι. Όπως φυσικά το «τρίποντο» είναι στόχος και για λόγους γοήτρου, με σκοπό να στείλουν… μήνυμα ενόψει της συνέχειας.



Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί τις απουσίεςΤσάλοφ και Πέλκα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε ενοχλήσεις και ο Ιβάνουσετς. Ο ΠΑΟΚ δεν ανακοίνωσε αποστολή για τον αγώνα.





Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Μπρούνο, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ποντένσε, Σιπιόνι, Ταρέμι, Τζολάκης, Βέζο, Γιαζίτζι.



Στην αντίπερα όχθη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ροντινέι, Ρέτσο, Στρεφέτσα λόγω τραυματισμού και φυσικά στον Γιάρεμτσουκ. Ο Βέζο καλύπτει το κενό που δημιουργήθηκε στα στόπερ, ενώ μέσα είναι ξανά και ο Μάνσα.



ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα - Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον - Γιακουμάκης



Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ):Τζολάκης – Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μπρούνο – Σιπιόνι, Μουζακίτης – Ζέλσον, Τσικίνιο, Καμπελά - Ελ Κααμπί



Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)

Βοηθοί: Ντομινίκ Σάαλ, Κριστιάν Γκίτελμαν (Γερμανία)

4ος Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

VAR: Γιόχαν Πφάιφερ (Γερμανία), AVAR:Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)





