Κηφισιά-ΑΕΚ: Επικίνδυνη εξόρμηση με στόχο την αντίδραση για την Ένωση

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Κηφισιά, θέλοντας να αφήσει πίσω της την ήττα από την Τσέλιε.

Λίγες ημέρες μετά την ήττα από την Τσέλιε στην πρεμιέρα της league phase του Conference League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 18:00 την Κηφισιά με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Η Ένωση θέλει να βγάλει αντίδραση και να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα του ντέρμπι της Τούμπας προκειμένου να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία και να πάει πιο ήρεμη στη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Η Κηφισιά από τη μεριά της, που θα χρησιμοποιήσει αυτή την αγωνιστική το γήπεδο του Ατρομήτου ως έδρα, είναι σαφώς πιο ξεκούραστη και θέλει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις μία εβδομάδα μετά το σπουδαίο διπλό ενάντια στον ΟΦΗ.

 

 

Όσον αφορά στα αγωνιστικά ζητήματα, ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν έχει διαθέσιμους τους Βιγιαφάνιες, Πέτκοφ και Σόουζα. Την 24μελή αποστολή αποτελούν οι: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Μαϊντάνα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Μούσιολικ

Από την άλλη, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει τους Περέιρα και Ζίνι. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης, που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ενώ ο Σέρβος προπονητής πιθανότατα θα φρεσκάρει την ομάδα του χρησιμοποιώντας από την αρχή κάποιους παίκτες που στο Τσέλιε ήρθαν από τον πάγκο ή δεν έπαιξαν καθόλου.

Σημειώνεται πως αυτή θα είναι η έβδομη μονομαχία ανάμεσα στις δύο ομάδες, με την ΑΕΚ να είναι ως τώρα αήττητη σε έξι ματς για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, μετρώντας τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες, αμφότερες εκτός έδρας.

Οι πιθανές ενδεκάδες

 

 

Κηφισιά (Σ. Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Πόκορνι, Χουχούμης, Ντίας, Πέρεθ, Παντελίδης, Πόμπο, Αντόνισε, Τετέι

 

ΑΕΚ: (Μ. Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς, Μάνταλος, Μαρίν, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Γιόβιτς

 

 

Διαιτητής: Βεργέτης

 

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Μάτσας

 

4ος: Τικόζογλου

 

VAR: Σιδηρόπουλος, Μόσχου

Ελλαδα

